C160 Transall im Anflug… es gibt einen Vorausblick

Achtung Simulanten! Wenn Sie ein Auge auf die kommende C-160 Transall von AzurPoly für Microsoft Flight Simulator geworfen haben, haben Sie heute die Möglichkeit, einen Blick auf den aktuellen Stand dieses ehrgeizigen Projekts zu werfen. Unser Freund twononemurphy hat eine Vorschau auf das mit Spannung erwartete Flugzeug live gestreamt, das der Entwickler in wenigen Wochen veröffentlichen will!

Für diejenigen, die sich für den Kauf der C-160 Transall interessieren, ist dies ein ausgezeichnetes Beispiel für die beeindruckende Optik, das Design und die Funktionen des Flugzeugs. AzurPoly hat bereits ein fesselndes Trailer-Video dieses militärischen Transportflugzeugs veröffentlicht, das in wenigen Wochen seinen großen Auftritt im Microsoft Flight Simulator haben wird.

Das Projekt Transall C-160, das AzurPoly erstmals im September ankündigte, stellt eine deutliche Abkehr von der bisherigen Arbeit an kleineren Flugzeugen wie der TB-30 und der Fouga CM.170 Magister dar. In den vergangenen Monaten hat AzurPoly immer wieder kleine Einblicke in die laufende Entwicklung gegeben und dabei ein immer feineres und realistischeres Modell gezeigt. Das jüngste Trailer-Video zeigt das atemberaubende Äußere und das Flugdeck und deutet darauf hin, dass sich das Flugzeug der Fertigstellung nähert.

Für diejenigen, die sich für den Kauf der C-160 Transall interessieren, ist dies ein ausgezeichnetes Beispiel für die beeindruckende Optik, das Design und die Funktionen des Flugzeugs. AzurPoly hat bereits ein fesselndes Trailer-Video dieses militärischen Transportflugzeugs veröffentlicht, das in wenigen Wochen seinen großen Auftritt im Microsoft Flight Simulator haben wird.

Das Projekt Transall C-160, das AzurPoly erstmals im September ankündigte, stellt eine deutliche Abkehr von der bisherigen Arbeit an kleineren Flugzeugen wie der TB-30 und der Fouga CM.170 Magister dar. In den vergangenen Monaten hat AzurPoly immer wieder kleine Einblicke in die laufende Entwicklung gegeben und dabei ein immer feineres und realistischeres Modell gezeigt. Das jüngste Trailer-Video zeigt das atemberaubende Äußere und das Flugdeck und deutet darauf hin, dass sich das Flugzeug der Fertigstellung nähert.

AzurPoly verspricht “eine grafische Qualität, die heute nur wenige MSFS-Flugzeuge bieten”. Ein einzigartiges Merkmal dieses Flugzeugs ist der voll funktionsfähige hintere Frachtraum mit Abwurf- und Fallschirmsprungfunktion, der den Benutzern ein interaktives und realistisches Erlebnis bietet.

AzurPoly hat seinen Schwerpunkt auf die Leistungsoptimierung gelegt. Erste Tests haben gezeigt, dass die C-160 nur etwa halb so viel Speicherplatz benötigt wie ein typisches Verkehrsflugzeug in MSFS. Dadurch wird das Flugzeug auch für Benutzer mit leistungsschwächeren PCs oder Konsolen zugänglich, ohne dass die in den Vorabversionen gezeigte hochwertige Grafik beeinträchtigt wird. Man darf gespannt sein, ob es AzurPoly gelingt, ein hochoptimiertes und dennoch äußerst detailliertes Flugzeug zu entwickeln.

Übersetzt und veröffentlicht mit freundlicher Genehmigung von MSFSADDONS.COM