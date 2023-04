Aerosoft A330: es geht voran!

Projektleiter Mathijs Kok hat gestern Abend im Aerosoft Forum ein Statement zum Stand der Dinge bei der A330 Entwicklung geschrieben, hier eine kurze Zusammenfassung:

Mathijs berichtet davon, dass sie vom reinen Entwicklungsstadium, in dem sie ihr Code nur an Pilotenfreunde gezeigt haben, zu einem größeren Teststadium übergegangen sind, bei dem auch Personen außerhalb des Pilotenkreises das Programm testen. Mathijs erklärt, dass er nicht viel von der Einteilung in Alpha-, Beta- oder Release-Kandidaten hält, da die Entwicklung des Produkts ständig weitergeht und ein Release nur ein bestimmter Punkt darstellt, an dem man das Produkt veröffentlicht.

Er gibt auch Auskunft darüber, welche Teile des Programms bereits gut funktionieren und an welchen Teilen noch gearbeitet werden muss. So sind Modellierung, Texturierung und fast alle Animationen bereits solide, während an der Flug- und Motorsteuerung sowie der elektronischen Systeme noch gearbeitet werden muss. Der Autopilot benötigt noch Arbeit, ist aber im Wesentlichen nicht sehr komplex. Das Hauptaugenmerk liegt derzeit auf der Entwicklung der MCDU, LNAV und VNAV, da dies der komplexeste Teil des Flugzeugmodells ist. Das ECAMS (Electronic Centralized Aircraft Monitoring System) benötigt noch einige Anpassungen.

Mathijs ist sehr stolz auf das EFB, und obwohl es noch einige Verbesserungen braucht, ist alles gut. Navigraph, NavDataPro, Wetter, Landebahndaten, Simbrief-Integration, alles funktioniert. Er findet es toll, dass man die Wetterdaten automatisch aktualisieren kann, bevor der Approach geplant wird. Die Tatsache, dass sie ihre eigenen Satellitenbilder integriert haben, so dass man sicher sein kann, dass die Taxiroute in Ordnung ist… cool.

Des Weiteren wird im Text auf die Vermarktung des Produkts eingegangen, die in Kürze beginnen soll. Hierbei sollen Streamer das Produkt vor dem offiziellen Release testen und es in den Medien bewerben. Der Autor des Textes beschreibt, dass die Entwicklung des Produkts sehr komplex ist und es viele Details zu beachten gibt, um das Programm zu optimieren.

Mathijs endet mit einer optimistischen Aussage, dass sie das Ziel erreichen werden.

Hier ist der Link zu seinen Forum Post.