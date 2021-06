Buchrezension: Langstrecke im Griff: Aerosoft Airbus A330 (P3Dv5)

Sicherlich handelt es sich hierbei nicht um eine Standard-Review auf unserer Plattform. Trotzdem hatte ich die Möglichkeit, mit dem Buch “Langstrecke im Griff: Aerosoft Airbus A330” den Airbus aus dem besagten Hause noch besser kennenzulernen.

Vorab, ich bin kein Buchkritiker, professioneller. Testleser oder jemand der Germanistik studiert hat. Daher werde ich auch in dieser Rezension weder auf Grammatik, Rechtschreibung oder Satzbau eingehen. Da ich allerdings in P3D auf dem Airbus unterwegs bin, kam mir dieses Buch sehr gelegen, da man ja bekanntlich nie auslernt.

Von Autor und Mitentwickler Rolf Fritze geschrieben und im VST Verlag für 39,90€ erschienen, erhaltet ihr das 242-Seiten starke Softcover-Buch im Buchhandel unter der ISBN 978-3-940314-12-3 oder direkt beim Verlag unter: kontakt@vst-verlag.de . Zusätzlich erhaltet ihr beim Kauf des Buches einen 25% Gutschein auf die A330 Version, was immerhin knappe 17€ sind. Eine Leseprobe erhaltet ihr hier.

Rolf Fritze selbst stellt den Inhalt seines Buches wie folgt dar:

Detaillierte Beschreibung und Erläuterung aller Systeme des A330

Aufbau und komplette Erklärung aller MCDU-Funktionen

Grundwissen über NATS, ETOPS, StepClimbs usw. sowie Flugplanung mit SimBrief

Aufbau und Einstellung der Aerosoft Optionen in der MCDU3

Detaillierte Checklisten für die verschiedenen Flugphasen mit Erläuterungen

Beschreibung der verschiedenen Anflugverfahren (ILS, LOC, RNAV usw.) einschl. der Checklisten

Erläuterung von speziellen Verfahren wie Startabbruch oder GoAround

Integration von GSX und Drucken von div. Berichten mit dem bordeigenen Drucker

Liste aller verwendeten Abkürzungen mit Erläuterungen

Stichwortverzeichnis zum schnellen Auffinden von einzelnen Punkten

Kartenausschnitte mit Erläuterungen

Außerdem beschreibt er einen kompletten Flug mit dem Aerosoft Airbus A330 von Frankfurt nach Boston, beginnend mit der Flugplanung in SimBrief bis zum Parken des Flugzeugs in Boston. Darüber hinaus enthält dieses Buch Basiswissen, welches zur Planung und Durchführung eines derartigen Langstreckenflugs notwendig ist. Das Buch wurde für virtuelle Hobbypiloten geschrieben, welche neu auf dem Muster unterwegs sind, aber auch für jene wie mich, die über ein gewisses Basiswissen verfügen und sich im Simulator weiterbilden möchten.

Ich habe mich beim Lesen sehr wohl gefühlt, allerdings ist das Buch aus meiner Sicht schon etwas anspruchsvoll (manche würden trocken dazu sagen) wenn man es abends im Bett lesen möchte. Besser empfiehlt sich dazu ein Simulatorflug (von 3-4 Stunden Flugdauer) wo man auch die Knöpfe bzw. Systeme nebenher “ausprobieren” kann, die beschrieben werden. Dabei muss es sich auch nicht zwingend um den A330 handeln, sondern kann auch gut ein Flugzeug aus der A320-Familie sein, da sich viele der Funktionen ja bekanntlich überschneiden.

Was mir besonders gefällt ist, dass nichts ausgelassen oder vergessen wurde und man wirklich mit dem Buch arbeiten kann. Mit dem physischen Buch hat man auch etwas in der Hand und schnell griffbereit. Immer wieder nötig sind zum Beispiel die Checklisten auf den letzten Seiten. Von der Einweisung in den Flugzeugtyp, über die Funktionsweisen der Systeme, bis hin zum Übungsflug findet sich darin alles rund um den A330. Sicherlich bevorzugt der ein oder andere trotzdem eine elektronische Version, vielleicht auch für den Kindle oder das Tablet als PDF, das ist soweit ich weiß allerdings nicht verfügbar.

Persönlich hätte ich mir nur einen größeren Abschnitt zum Thema “Online fliegen auf IVAO/VATSIM” gewünscht, speziell mit dem CPDLC (Datenverbindung Fluglotse-Pilot). Dies wurde erst mit einem der letzten Updates von Aerosoft in den A330 eingefügt und wird wohl auch bald für die A320-Familie folgen.

Rolf Fritze hat ein Sammelsurium geschaffen, dass den Airbus (A330) für viele virtuelle Piloten einfacher macht, aber auch anderen Simulanten die Welt des Fliegens näher bringt. Aus meiner Sicht kann das Werk auch für Einsteiger bei den FSLABS Airbussen interessant sein um sich Basiswissen anzueignen. In wie weit die Verfahren realistisch beschrieben sind, bzw. von Aerosoft umgesetzt wurden, kann ich als Laie nicht oder nur sehr wenig beurteilen, vertraue allerdings auf die Mitarbeit von Frank Docter, welcher an diesem Buch mitwirkte und als Pilot auf Airbus-Flugzeugen unterwegs ist. Die Beschreibungen wirken zumindest plausibel und nachfliegbar. Beim Flug von Frankfurt nach Boston handelt es sich dabei um einen typischen Langstreckenflug, der somit auch alle Faktoren und Aufgaben zur Atlantiküberquerung (ETOPS und StepClimb) berücksichtigt. Was allerdings Sonder-Prozeduren angeht, so sieht es im Buch mau aus. Dies liegt aber daran, dass diese im Produkt von Aerosoft nicht vorgesehen sind. Lediglich Startabbruch und Go-Around finden sowohl im A330 von AS, als auch im Werk von Rolf Fritze Anwendung, auch wenn dieser Abschnitt gerne etwas ausführlicher hätte gehalten werden können.

Gut illustriert ist das Buch zudem mit vielen Screenshots und Grafiken, aber auch mit Ausschnitten von Flugkarten der behandelten Route (FRA-BOS). Ebenfalls gut gefallen haben mir die Verknüpfungen zu Simbrief oder die Passagen zu allgemeinen Informationen wie Grafik, GSX oder Allgemeinen Informationen. Hier kann man wirklich teilweise noch versteckte Funktionen entdecken oder auch für sich selbst ausprobieren.

Mit dem Buch bringt der Autor eine gute Hilfestellung. Der Preis ist aus meiner Sicht gerechtfertigt! Es handelt sich eben um keinen Roman, sondern um eine Schulungsunterlage, die den Umgang mit dem Flugzeug deutlich vereinfacht. Sicherlich gibt es in der heutigen Zeit Tutorial-Videos auf Youtube, doch ist es gut wenn man eine solche geballte “Mappe” der Information für sich selbst besitzt und immer mal wieder darin lesen kann, zudem noch in deutscher Sprache. Ich kann das Buch jedem empfehlen, der/die auf dem Airbus unterwegs ist und seinen Flug noch realistischer gestalten möchte. Für mich bleibt das Exemplar ein stetiger Begleiter durch die virtuellen Lüfte!

Michi Jörg