Breaking News aus dem Weihnachtsland! ICAO: XMAS

Liebe Kinder, der Entwickler Spinoza hat einen tollen neuen Flughafen für das Flugspiel MS Flight Simulator gebaut, der XMAS – SANTA CLAUS AIRPORT MSFS. Und dieser Flughafen liegt an einem ganz besonderen Ort: Mitten im Weihnachtsland, direkt am Polarkreis!

Dort, wo eigentlich nur der Weihnachtsmann und seine fleißigen Rentiere zu Hause sind, befindet sich jetzt ein riesiger Flughafen. Und wisst ihr, wo der Flughafen ganz genau steht? Richtig, in Santa Claus Village, also direkt in Santa Clauses eigenem Weihnachtsdorf!

Hier kann der Weihnachtsmann jetzt alle seine vielen Geschenke sicher verstauen, bevor er sie in der Heiligen Nacht ausliefert. Vielleicht habt ihr ja Lust, dem Weihnachtsmann beim Beladen seiner Schlitten zu helfen? Oder noch besser – ihr dürft mit auf seine Tour und den Kindern auf der ganzen Welt eine Freude machen!

Der neue Santa Claus Airport sieht sehr interessant aus und bestimmt macht es viel Spaß, dort mit Flugzeugen und Hubschraubern zu starten und zu landen. also schnappt euch MS Flight Simulator und ladet euch die neue Szenerie gleich herunter – damit kann die Weihnachtszeit kommen!”