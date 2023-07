Bert kann es nicht lassen! FSM PDF Test 1: Special zu Beautiful Model of the World (BMW) und AmSim!

Bert Groner, der umtriebige Chef des ehemaligen FS Magazins, einzige deutschsprachige dezidierte Flug Simulations Zeitschrift, die früher dieses Jahr die letzte Druckversion herausgegeben hat, kann anscheinend nicht seinen Ruhestand genießen, ohne über FS relevante Themen zu schreiben.

In einem Versuch das Magazin neu zu erfinden gibt es jetzt das erste eines Tests mit Online PDF Ausgaben zu einem einzigen Thema:

“BMW fahren können viele – BMW lesen nur wenige: Ihr! Bei Interesse ladet Euch das Special zu den MSFS-Szenerien von Beautiful Model of the World in Zusammenarbeit mit AmSim herunter. Es ist ein erster Test, wie PDF-Ausgaben bei Euch ankommen…”

Und hier ist der Link!