X-Plane 12.06 ‘ist voller vieler Dinge’

Mit genau diesen Titel hat Ben Supnik, der Chef Ingenieur bei X-Plane, das neueste Update des X-Plane 12‘s bekannt gegeben.

X-Plane 12.06 Beta 1 ist da und bringt viele Veränderungen mit sich. In dieser Version wurden vor allem Verbesserungen bei den Wolken und dem Wettersystem vorgenommen. Die Cloud-Shaders wurden optimiert, um schneller und qualitativ hochwertiger zu sein. Auch die Wettertypen wurden überarbeitet, um realistischere Wolken darzustellen. Des Weiteren gibt es Pläne für zukünftige Updates in den Bereichen Beleuchtung, VRAM-Verwendung und ATC-Verbesserungen.

Highlights

🌤️ Verbesserungen bei den Wolken und dem Wettersystem, einschließlich schnellerer und qualitativ hochwertigerer Cloud-Shaders.

🌈 Geplante Fixes für Beta 2, darunter die Behebung von “Minecraft-Wolken” und prismenförmigen Cirrus-Wolken.

💡 Zukünftige Beleuchtungsverbesserungen geplant, um dunkle Cockpits zu optimieren.

🖥️ Umstellung auf Rendering-Node-Graph, um die VRAM-Verwendung zu optimieren und die Leistung zu steigern.

🛫 Verbesserungen bei ATC und AI Aircraft mit weiteren Fixes geplant.

🚀 Entwicklungspipeline für zukünftige Versionen, darunter 12.07 mit Networking- und Grafikänderungen.

🌤️ Verbesserungen bei den Wolken und dem Wettersystem

X-Plane 12.06 Beta 1 bringt Verbesserungen bei den Wolken und dem Wettersystem mit sich. Die Cloud-Shaders wurden optimiert, um schneller und qualitativ hochwertiger zu sein. Auch die Darstellung der Wettertypen wurde überarbeitet, um realistischere Wolken zu erzeugen.

🌈 Geplante Fixes für Beta 2

Für die nächste Beta-Version, 12.06 Beta 2, sind Fixes geplant, darunter die Behebung von sogenannten “Minecraft-Wolken” und prismenförmigen Cirrus-Wolken. Außerdem sollen die Presets und die METAR-Analyse verbessert werden.

💡 Zukünftige Beleuchtungsverbesserungen geplant

Obwohl in X-Plane 12.06 einige Konstanten für die Himmelsfarben korrigiert wurden, steht ein umfassendes Beleuchtungsupdate noch aus. Die Entwickler arbeiten daran, dunkle Cockpits zu optimieren, möchten aber gleichzeitig die Lichtstufen nicht ständig ändern, um Drittanbieter nicht zu beeinträchtigen.

🖥️ Umstellung auf Rendering-Node-Graph

Die größte Änderung in X-Plane 12.06 ist die Umstellung des Haupt-Rendering-Pipelines auf einen Rendering-Node-Graph. Dadurch wird die VRAM-Verwendung optimiert, was zu einer insgesamt besseren Leistung führt. In Zukunft soll auch die Nutzung verschiedener CPU-Kerne zur Steigerung der CPU-Auslastung und FPS für CPU-gebundene Benutzer ermöglicht werden.

🛫 Verbesserungen bei ATC und AI Aircraft

X-Plane 12.06 Beta 1 enthält zahlreiche Verbesserungen bei ATC (Luftverkehrsleitung). Austin hat viele Probleme mit dem AI-Piloten behoben, was zu stabileren Flugbewegungen und weniger Abstürzen führt. Dies soll die Stabilität insgesamt verbessern, da numerische Instabilität durch Abstürze von AI-Flugzeugen in Berge manchmal den gesamten Simulator zum Absturz bringen konnte.

🚀 Entwicklungspipeline für zukünftige Versionen

Die Entwicklung von X-Plane folgt einer Pipeline. Während Version 12.06 in der Beta-Phase ist, arbeiten die Entwickler bereits an den kommenden Versionen. Es sind weitere Verbesserungen geplant, darunter Networking-Änderungen, Grafikänderungen und Updates für das Flugmodell.