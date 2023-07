AzurPoly wird die OV-10 Bronco auf den MSFS bringen

Der Entwickler AzurPoly, auch bekannt für seine C160 TRANSALL MSFS äußert sich auf seiner Facebook-Seite über sein nächstes Produkt:

Was ist das Thema des neuen Projekts?

Das Thema des neuen Projekts ist das OV-10 Bronco, ein berühmtes und sehr erkennbares Beobachtungsflugzeug mit zwei Turbopropantrieben, das in den 1960er Jahren entwickelt wurde.

Für welche Art von Einsätzen wurde das OV-10 Bronco entworfen?

Das OV-10 Bronco wurde für den Einsatz in feindlichen Gebieten entwickelt und kann kurze Start- und Landebahnen auf improvisierten Landebahnen und sogar Flugzeugträgern durchführen.

Welche Version des OV-10 Bronco wird in diesem Projekt verwendet?

In diesem Projekt wird die OV-10B-Version verwendet, die eine Zielzug-Variante für Deutschland ist, mit nur geringen Unterschieden im Vergleich zum Original-Bronco. Es hat ein anderes hinteres Cockpit für den Abschleppbetreiber mit einer transparenten Kuppel und entfernten Stützschwimmern unter dem Rumpf, da keine Waffen an Bord sind.

Einige Fakten über die OV-10 Bronco:

Das Flugzeug wird oft bei Luftshows gezeigt, manchmal mit Fallschirmspringern.

AzurPoly sucht auch Hilfe von Piloten und Mechanikern der echten Bronco: “

Wir möchten das bestmögliche Flugzeug entwickeln. Wenn wir also die Chance haben, echte Bronco-Piloten oder -Mechaniker zu unseren Lesern zu zählen, kontaktieren Sie uns bitte über unsere Website oder per E-Mail, wenn Sie uns helfen möchten.”