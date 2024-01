Aerosoft äußert sich zu Honeycomb

Die Firma Aerosoft hat bezüglich der Honeycomb-Produkte (wir berichteten) eine Stellungnahme abgegeben. Sie reagieren damit auf ein offizielles Statement von Nicki Repenning von Honeycomb, welches überraschend kam und nicht mit Aerosoft abgestimmt war. Aerosoft bestätigt, dass der Vertrieb und Support für die Produkte Alpha Flight Controls, Alpha Flight Controls XPC und Bravo Throttle Quadrant weiterhin gesichert ist und ohne Einschränkungen fortgeführt wird, da ausreichend Ware auf Lager ist.

Aerosoft stellt klar, dass der aktuelle Sale, bei dem man mehr als 30% sparen kann und der bis zum 31.01.2024 läuft, nicht im Zusammenhang mit der Mitteilung von Honeycomb steht, sondern geplant und Teil von mehreren Aktionen über den Winter ist.

Nach Verunsicherung in der Community über die Zukunft der Charlie Rudder Pedals, wegen der Mitteilung von Honeycomb, hat Aerosoft vorerst den Vorverkauf dieser Pedale gestoppt und bietet an, bereits getätigte Vorbestellungen zu stornieren. Gleichzeitig versichert Aerosoft, dass an einer Lösung gearbeitet wird, um den Vertrieb der Pedale in Europa sicherzustellen.