Aeroplane Heaven: Neue Bilder von alten Fliegern

Aeroplane Heaven ist bekannt für Alteisen der Luftfahrt. Jetzt sind neue Cockpit-Bilder der Caravelle auf Facebook online gegangen. In einem Rundumblick erhält man einen ersten Eindruck der Texturen, die Aeroplane Heaven in ihre Umsetzung des französischen Passagierjets bauen. Aeroplane Heaven will die Caravelle im P3D4 und P3D5 für einen Preis an den Start bringen. Das Zeitfenster für einen Release steht derzeit noch nicht fest.

In einem älteren Facebook-Post haben die Entwickler bereits die Unterschiede zwischen den beiden Simversionen anhand des Außenmodells demonstriert.

Die Caravelle ist aber nicht das einzige Stück Luftfahrtgeschichte, dass die Entwickler derzeit entwickeln: Nach Ankündigung der Concorde sind auch hier erste texturenlose Renderings des Cockpits auf Facebook aufgetaucht.