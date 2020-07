Aeroplane Heaven arbeitet an Jaguar GR1

CTRL-Ezy und Aeroplane Heaven haben jetzt auf Facebook mit neuen Vorschaubildern das nächste Projekt angekündigt. P3D-Piloten sollen bald die Möglichkeit haben, virtuell in die SEPECAT Jaguar einzusteigen. Die Jaguar ist eine britisch-französische Ground-Attack-Maschine. Die ersten Cockpitbilder verraten, aus welchem Jahrzehnt die Maschine kommt: In den Siebzigern ging die Maschine bei den britischen und französischen Luftstreitkräften in den Einsatz. Mehr Bilder und Infos gibt es auf Facebook.