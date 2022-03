Die AERO soll am 27. – 30. April 2022 wieder in Friedrichshafen stattfinden. Zum Dritten Mal mit Flugsimulatorbereich, der von der FliegerRevue und Aerosoft unterstützt wird. Aerosoft wird laut Pressemeldung vor Ort in der Halle A6 am Stand 409 zu finden sein. Laut vorläufigem Austellerverzeichnis wird auch FS-Flightcontrol vor Ort sein, bleiben wir gespannt, wer sich noch dazu gesellt.