A300: Wie Sie sehen, sehen Sie (noch) nichts.

Klar – Previews gehören zum guten Ton in der Flusi-Szene! Schließlich hält es die Kunden voll Vorfreude bei der Stange und jeder, der gerne bastelt, will schließlich stolz seinen Fortschritt zeigen. Doch was Justflight jetzt auf Twitter zeigt, ist mehr ein grobes Rendering, als eine wirkliche Vorschau: Neue, schwarze Außenansichten des kommenden Airbus A300 verraten erste Details des Außenmodells des ältesten Airbus. Auch wenn die Bilder nicht all zu viel verraten, wollen wir sie euch nicht vorenthalten. Schließlich zeigen sie vor allem eines: Justflight scheint fleißig am Entwickeln zu sein.