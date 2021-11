20 GB Höhendaten für Asien

ORBX hat vor einigen Tagen AS Himalaya and Central Asia Mesh für den Microsoft Flight Simulator veröffentlicht. Das rund 9 EUR teure AddOn bietet alpine Gletscher und zerklüftete Gipfel und beheimatet damit die höchsten Berge der Welt.

Das Himalaya Mesh wurde, laut ORBX, sorgfältig aus 3 verschiedenen Quellen gemischt, was zu einer gestochen scharfen Auflösung von 10 m führt. Die Erweiterung ist dabei ein eigenständiges Produkt, bei dem keine Änderungen am Standard-Mesh oder anderen Dateien vorgenommen werden. Es gibt praktisch keine spürbaren Auswirkungen auf die Leistung, jede LOD ist konsistent, ohne Unschärfe und minimales LOD-Morphing beim Überfliegen des bergigen Geländes der Himalaya-Ketten, so ORBX in der Produktbeschreibung.