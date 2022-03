1001 Flug: Dubai ist da

89 Millionen Passagiere, 2,6 Millionen Tonnen Fracht (2018) und ein Terminal, das fast einen Kilometer lang ist – wie alles in Dubai ist auch der internationale Flughafen ein definitiver Superlativ. FeelThere bietet nun die Möglichkeit, ein Abbild des Airports im MSFS anzusteuern.

Dubai dürfte jedem Flugsimmer und Aero-Enthusiasten bekannt sein als internationales Drehkreuz für den Verkehr zwischen Europa und Fernost. So ziemlich jede Airline, die Verbindungen in beide Regionen unterhält, wickelt ihr Netz über den Flughafen des steinreichen Emirats am Persischen Golf ab. OMDB, so der ICAO-Code, ist der Main-Hub für Emirates. Entsprechend oft sind hier große “Brummer” wie A380 und B777 anzutreffen. Gelandet und gestartet wird auf zwei parallelen Bahnen in der groben Ausrichtung 120 bzw. 300 Grad.

Trotz der immensen Dimensionen ist das Wachstumspotential größer als die maximale Kapazität. Bedeutet übersetzt: der riesige Flughafen ist zu klein, weshalb die Araber bereits seit 2011 einen neuen Airport in Betrieb haben, der einmal der größere der beiden werden soll.

Bis dahin ist der OMDB noch der Platzhirsch, für den Entwickler FeelThere folgende Features bietet:

Modelled buildings with high resolution PBR textures

Custom animated jetways

Airport follows real world terrain slope

Enhanced airport lighting

Custom taxi signs with emissive lighting

Erhältlich ist das Add-On ab sofort für rund 28 Euro; unter anderem ist es im Simmarket zu bekommen.