In Rahmen der Gamescom in Köln veranstaltet Microsoft am 26. August ein Flight Simulator Community Event.

Die Anmeldung für dieses Event steht für jedermann offen, ob man eine Einladung bekommt, entscheidet Microsoft.

Den Fragen nach zu urteilen werden hauptsächlich Marketing-Trompeter die Gelegenheit bekommen, mit Microsoft zu speisen.