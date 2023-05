YIIIIHAAAA! Houston William Hobby calling….

Es gibt so viele Flughäfen auf der Welt, das man sie nicht alle auf dem Zähler haben kann. So geschehen mit diesen hier bei mir… ich wusste garnicht das es ihn gibt, denn in Houston gibt es bereits den allseits bekannten George Bush Houston Intercontinental KIAH, der im MSFS von Hause aus integriert ist.

Aber man lernt ja nie aus, es stellt sich das es auch noch das ältere aber in vollen betrieb befindlichen William P. Hobby Airport (ICAO:KHOU IATA: HOU) der hier von FSIMSTUDIOS seine MSFS Version verpasst bekommen hat und somit uns zu einen Besuch animiert.

Ein schönes Video von Aviationlads gibt es auch dazu:

Der William P. Hobby Airport (umgangssprachlich Houston Hobby oder einfach Hobby) ist ein internationaler Flughafen in Houston, Texas, der 7 Meilen (11 km) vom Stadtzentrum Houstons entfernt liegt. Hobby ist der älteste Verkehrsflughafen von Houston und war bis zur Eröffnung des Houston George Bush Intercontinental Airport im Jahr 1969 der wichtigste Flughafen der Stadt. Nach der Eröffnung des Houston Intercontinental Airport wurde Hobby zunächst geschlossen. Nach einigen Jahren wurde er jedoch wiedereröffnet und entwickelte sich zu einem sekundären Flughafen für Inlandsflüge und zu einem Zentrum für die Unternehmens- und Privatluftfahrt.

Houston Hobby ist eine Betriebsbasis für Southwest Airlines, die internationale und inländische Flüge von HOU aus anbietet und den Großteil ihrer Passagiere befördert. Im Dezember 2017 war Houston Hobby der fünftgrößte Flughafen im Netz von Southwest Airlines. Southwest eröffnete sein erstes internationales Terminal in Houston Hobby und nahm am 15. Oktober 2015 Flüge von Houston Hobby nach Mexiko sowie Mittel- und Südamerika auf.

Mitentwickelt von FSimStudios und Texan Simulations

Genaue Wiedergabe des Houston Hobby Airport, Stand 2023.

Vollständige Entfernung der Start- und Landebahn 17, um den aktuellen Bauplänen zu entsprechen.

Benutzerdefinierte Taxiway-Schilder

Benutzerdefinierte Bodentexturen, mit Verfärbungen, die dem echten Leben entsprechen

Verbessertes hochauflösendes orthografisches Bildmaterial

Handgefertigte PBR-Texturen für Gebäude (über 50 Stück)

Detaillierte Innenausstattungen für alle Abfertigungshallen des Terminals (Sie können diese auch ein- und ausschalten).

Aktualisiertes AFCAD, einschließlich Taxiway-Namen und Parkplätzen.

Präzise modellierte Terminalgebäude

Hobby Airport DoubleTree Hilton, wo der erste Tag der FSExpo 2023 stattfinden wird.

Dieses Produkt verfügt über die simInstaller-Technologie und ist für 21€ bei SIMMARKET zu holen.