Gibt fein acht auf was Onkel Robert (PMDG) euch wieder zu sagen hat…

Robert Randazzo von PMDG berichtet in einen neuen ForumPost von seinem Internet-Ausfall und den Schwierigkeiten, Updates für die Beta-Tests und den Marketplace PC/Xbox zu pushen. Er beschreibt auch die Hürden, die er durch den Ausfall in seiner Produktivität erleiden musste und wie er schließlich die Hilfe seiner Frau, “The Lovely Dr. Randazzo”, in Anspruch nahm, um den Provider dazu zu bringen, das Problem zu beheben.

Randazzo geht dann auf Updates und Bugfixes für die PMDG 737 in MSFS ein, einschließlich einer Überarbeitung des Rollkanals im AFDS, einer Korrektur eines langjährigen Fehlers in der V-Geschwindigkeitsberechnung und weiterer logischer Probleme.

Für die Xbox-Version der PMDG 737 wurden auch Updates eingereicht, und es wird erwartet, dass sie bis spätestens 25. Mai verfügbar sein werden. Die Liveries für die Xbox-Version werden jedoch aufgrund von Fehlern im Marketplace nicht kostenlos sein.

Schließlich erwähnt Randazzo auch die Fortschritte bei der Entwicklung des PMDG Universal Flight Tablets, einschließlich der Verbesserung der PERF-Prozesse und der Integration von Navigraph-Kartierungsdaten.

Bei Interesse könnt ihr den Original Post hier nachlesen.