Auf ein Tiger-Bier nach Chiang Mai

Das SiamFlight Chiang Mai International Airport (ICAO:VTCC IATA:CNX) Add-on bietet eine breite Palette von Funktionen, die Ihre Simulationserfahrung sicher verbessern werden. Zu diesen Funktionen gehören benutzerdefinierte Szenerie-Objekte, benutzerdefinierte Jetways, Wing 41 Hangar und Special Operation Air Wing Spawn-Punkte, Gate-Nummer und Apron/Taxiways/Runway Marking, handplatziertes Taxiing Guidance Signs System, handplatziertes Taxiways und Runway Light System, vollständige Tag/Nacht-Beleuchtung und handplatzierte Bodenobjekte rund um den Flughafen.

Darüber hinaus verspricht das zukünftige Update, POI rund um die Stadt, Wat Phra That Doi Suthep, 700 Jahre Chiang Mai Stadion, Chiang Mai Altstadt Nachtlicht und Details Upgrade, Central Chiangmai Airport, Lotus und Big-C in der Nähe des Flughafens, und die Chiang Mai International Exhibition and Convention Centre hinzuzufügen.

Der internationale Flughafen Chiang Mai blickt auf eine reiche Geschichte zurück, die bis ins Jahr 1921 zurückreicht, als er als Flughafen Suthep gegründet wurde. Heute fertigt der Flughafen jedes Jahr Millionen von Passagieren ab und wurde modernisiert und erweitert, um Platz für größere Flugzeuge und längere Betriebszeiten zu schaffen.

Für rund €16.5 Euronen bei SIMMARKET.