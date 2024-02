Xplane Dev Summit 2024… integrierter Marketplace kommt

Der erste XPlane Developer Summit hat in Montreal stattgefunden, aber viel hat man davon nicht mitbekommen.

Zwei Dinge, konnten wir erfahren:

1 Laminar Research integriert eigenen Marketplace in Xplane

Revealed at the Montreal developer conference this weekend, Laminar Research is happy to announce that the X-Plane Store is coming to the platform! (1/3) pic.twitter.com/EEoSJz9oAH