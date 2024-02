Honeycomb, jetzt spricht das Managment! Erste Auslieferung der Charlie Rudder Pedals am 24.Juni!

Honeycomb Aeronautical, dessen Webseite nun wieder lebt, hat heute ein Update zum Management des Unternehmens veröffentlicht. Dies folgt nach Monaten der Spekulationen und Unsicherheiten bezüglich der Zukunft der Marke.

Im Januar hat Honeycomb Aeronautical eine bedeutende Führungsänderung durchgeführt, um neuen Schwung und Fachwissen in das Unternehmen zu bringen. Das neue Managementteam bringt jahrzehntelange Erfahrung in der Produktion, Entwicklung und Unterstützung von hochwertiger Hardware auf globaler Ebene mit. Das Unternehmen versichert, dass es nicht an das frühere Management verkauft wird und die Qualität der Produkte und das Engagement für die Marke oberste Priorität haben.

Es wurde auch eine Umstrukturierung der Betriebsabläufe bekannt gegeben. Die Funktionen für Support und Marketing werden verlagert, um die Kommunikation zu straffen und die Effizienz zu erhöhen. Das Produktentwicklungsteam bleibt in Hongkong unter der Leitung eines erstklassigen deutschen Teams.

Darüber hinaus arbeitet das gesamte Team mit Hochdruck an der Entwicklung neuer innovativer Produkte. Es wird erwartet, dass in den kommenden Monaten spannende neue Projekte vorgestellt werden. Diese Bestrebungen werden durch großzügige Investitionen von Aktionären unterstützt, um Innovation zu fördern und das Produktangebot zu erweitern.

In einem separaten Kommuniqué klärt Honeycomb die Situation der heiß erwarteten Charlie Rudder Pedals: