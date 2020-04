Wow, TFDi Design: Neues Flugzeug released!

Ja – sorry, mea culpa – die Headline war natürlich Clickbait – aber wir wollen die kleine Aktion von TFDi-Design anlässlich des ersten Aprils nicht unter den Tisch fallen lassen. Denn wer sich solche Mühe gibt, hat mindestens eine Erwähnung verdient. Gestern haben die Entwickler von TFDi nämlich den ersten, vollsimulierbaren Kinder-Holzflieger BalsaX für FSX und P3D released. Dafür hat TFDi-Design nach jahrelangen Recherchen nur die besten Designer und Wissenschaftler ins Team geholt, um diesen handgesägten Aerodynamik-Traum in den Sim zu holen. 😉 Die Features des Addons stellen PMDG, FSLabs und Leonardo in den Schatten: Ein Gummi-Haken für den Antriebspropeller, liebevolles Holzdesign und vieles mehr lassen die Simmerherzen höher schlagen. Und jetzt das beste: Den Flieger gibt es auch noch geschenkt. Da am Wochenende bei VATSIM eh Cross-the-Pond stattfindet: Simflight empfiehlt dieses Addon-Wunderwerk ganz klar für eine virtuelle Atlantik-Überquerung. WOW!