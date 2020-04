Just Flight arbeitet an Diamond DV20

Facebook und die Produktseite verraten es: Just Flight hört nicht damit auf, neue Flugzeug-Addons anzukündigen. Diesmal stützen sich die Briten auf einen General-Aviation-Klassiker. Mit der Diamond DV20 soll der bekannte Zweisitzer bald auch im P3D4 an den Start gehen. Erst Screenshots der Innen- und Außenansicht verraten, was virtuelle Piloten erwartet: PBR, Regentropfen auf der Cockpitkanzel und vieles mehr. Mehr Insights und Screenshots findet ihr auf Just Flights Facebook-Seite oder auf der frische erstellten Produktseite auf Just Flights Website.