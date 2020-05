Video Review: FSDG Durban

Wir haben ein neues Video Review für euch erstellt – Wir schauen uns FSDG Durban an. Viel Spaß mit dem Review!

Gleichzeitig beenden wir mit diesem Review die Video Review Reihe so wie ihr sie kennt. Wir haben über die Zeit verschiedene Sachen ausprobiert und auf euer Feedback gehört. Die Videos, auch wenn wir die Zeit inzwischen auf 10 bis 15 Minuten begrenzen, sind euch zu lang und zum Teil zu langatmig. Daher haben wir uns ein neues Format überlegt. Dieses heißt “Angeflogen” und wird etwas spontaner, weniger formal aussehen. Dabei fliegen wir den Airport im Rahmen eines Fluges an, wobei nur der letzte Teil des Fluges für das Review relevant ist. Nach der Landung begutachten wir den Flughafen kurz um einen ersten Eindruck zu bekommen. Etwas vorbereiten werden wir uns natürlich trotzdem, gerade in Hinsicht auf die korrekte Umsetzung und ob der Airport auch hält was er verspricht. Wir sind gespannt wie euch das neue Format gefallen wird. Jetzt aber erstmal viel Spaß mit dem alten…