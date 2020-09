Vertical Simulation mit zwei frischen Airports für den XP11

Gleich zwei neue Airport Szenerien veröffentlichte Vertical Simulation für den X-Plane 11. Die Airports Bishop International Airport (ICAO: KFNT, IATA: FNT) und Long Island MacArthur Airport (ICAO: KISP, IATA: ISP) erweitern den Simulator um zwei kostengünstige Szenerien.

Flint Bishop Airport:

Der Flint Bishop International Airport ist ein Flughafen für kommerzielle und allgemeine Luftfahrt in Flint, Michigan. Er ist nach Detroit und Grand Rapids der drittverkehrsreichste Flughafen in Michigan. Die derzeitigen Fluggesellschaften sind American, Delta, United und Allegiant. Southwest Airlines verließ den Flughafen Ende letzten Jahres.

Features:

PBR-Texturen auf dem gesamten Flughafen

Sehr detailliert

Benutzerdefinierte animierte Fluggastbrücken

WT3-Unterstützung

Benutzerdefinierte Nachtbeleuchtung

Kräftige, farblich abgestufte Satellitenbilder mit hochauflösenden 4K-Texturen

Flughafen-Layout ca. Q1 2019

Boden-Fahrzeuge

Long Island Airport:

Der Long Island MacArthur Airport befindet sich in Ronkonkoma, New York auf Long Island.

Der Flughafen bedient die Fluggesellschaften American Eagle, Frontier und Southwest mit regelmäßigen Linienflügen zu den meisten Orten in Florida.

Features:

Autogate Unterstützung (alle Gates sind spawn-fähig)

Version 2019 des Flughafens

Farblich abgestufte und korrigierte Ortho

Genaue händisch platzierte Vegetation/Bäume

PBR-Materialien an Gebäuden und Bodentexturen

Akkurat modellierte Gebäude und Beleuchtung

Volumetrisches Gras

Volle WT3/Livetraffic-Unterstützung (Taxi-Routen)

Objekte am Boden

HDR-Beleuchtung in der Nähe des Flughafens

3D-animierte Rampen-Agenten/Arbeiter/Bodenfahrzeuge

Fotorealistische Texturierung und Umgebungsokklusion

Sich bewegende Bodenfahrzeuge (mit Groundtraffic-Plugin)

Gute FPS auf Low-to-High-Systemen (alle Dateien in DDS konvertiert)

Beide Airport Szenerien sind im Simmarket erhältlich. Die Flint Bishop Airport Szenerie kostet 6,96 Euro und für den Long Island Airport müssen 9,28 Euro hingelegt werden.