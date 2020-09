„Mozartstadt“ bald im MSFS

Digital Design arbeitet laut einem Beitrag auf Facebook am „Salzburg Airport W. A. Mozart“ (ICAO: LOWS). Es werden alle Modelle und Texturen aktualisiert. Ein Releasedatum steht noch nicht fest – “Work in progress, a few more weeks”. Anschließend soll die neue Version auch für den P3Dv5 folgen (Danke Thomas-NUE für die Ergänzung).

Gleichzeitig gab es auch das Versprechen, dass alle Digital Design Szenerien in den MSFS gebracht werden, also auch z.B. Leipzig.