Version 2: EBCI BRUSSELS SOUTH

Gerade hat RFSCENERYBUILDING Version 2 seiner Brüssel Charleroi Flughafen Szenerie auch bekannt als Brussels South veröffentlicht.

“EBCI Brussels South Charleroi Airport , Belgien (BSCA),(IATA: CRL, ICAO: EBCI).

Der internationale Flughafen befindet sich im Stadtteil Gosseli am nördlichen Stadtrand von Charleroi, 46 km südlich von Brüssel, Belgien. Der Flughafen ist der größte Flughafen Walloniens und der zweitgrößte in Bezug auf das Passagieraufkommen in Belgien. Der Flughafen ist eines der wichtigsten europäischen Drehkreuze für die irische Billigfluggesellschaft Ryanair, die seit 1997 von hier aus Flüge durchführt. Für die irische Fluggesellschaft ist der Flughafen Charleroi der erste Basisflughafen außerhalb von Großbritannien. Auch Fluggesellschaften wie Jet4you, Jetairfly, Wizz Air und andere bieten ihre Flüge von hier aus an.

Merkmale:

Benutzerdefinierte Flughafengebäude und eine große Anzahl von benutzerdefinierten Gebäuden außerhalb des Flughafens.

Präzise gefertigte Plattform, benutzerdefinierte Fahrzeuge, Masten, Objekte, NAV-Infrastruktur, Beleuchtung auf dem Flughafen.

Version für MSFS

Aktualisierung auf Version 2:

Verlängerung der Start- und Landebahn, Modernisierung der Beleuchtung der Start- und Landebahn unter Berücksichtigung der Verlängerung, Hinzufügen neuer Rollwege, Aktualisierung der afcad-Datei und der gesamten Infrastruktur im Zusammenhang mit der Modernisierung.”

Dieses Update ist kostenlos für Besitzer der vorherigen MSFS Version und ist bei SIMMARKET zuhause.