VATSIM CROSS THE POND am 2. April

In 8 Tagen ist es wieder so weit. Der VATSIM Mega Event startet diesmal Westbound allerdings sind nicht mehr alle Slots verfügbar. Will man mitfliegen, dann muss man über das Portal https://ctp.vatsim.net/bookings/ einen Flug buchen und diesen “in time” abfliegen.

Passend zum Event gibt es von simMarket bis Montag noch einige Airports mit 25% Rabatt:

Auf einige flyTAMPA Produkte gibt es sogar 30% Rabatt: