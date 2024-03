USA MODERN CITIES VOL.3 MSFS – Verbessert das Flugerlebnis mit realistischen Städten

Die neueste Erweiterung für den Microsoft Flight Simulator, USA MODERN CITIES VOL.3 MSFS, bietet Flugsimulator-Enthusiasten die Möglichkeit, realistische Nachbildungen der Städte Dallas, Austin, San Diego und Houston zu erkunden. Mit über 80 handgefertigten Gebäudemodellen pro Stadt und authentischen Brücken, bietet diese Erweiterung ein noch immersiveres Flugerlebnis.

Eine der herausragenden Eigenschaften dieser Erweiterung sind die beeindruckenden Nachtlichteffekte, die den Städten einen realistischen Touch verleihen. Des Weiteren ermöglicht USA MODERN CITIES VOL.3 MSFS das Landen auf den meisten Gebäudedächern, was den Spielern eine einzigartige Perspektive auf die Städte ermöglicht. Sogar ohne aktiviertes Photogrammetrie-Feature im Flugsimulator können Spieler immer noch von den detaillierten Gebäuden und Verbesserungen der USA MODERN CITIES VOL.3 MSFS profitieren.

Um das volle Potenzial dieser Erweiterung auszuschöpfen, wird empfohlen, das USA World Update zu installieren, um weitere Verbesserungen und Aktualisierungen für die USA-Photogrammetrie zu erhalten. Die USA MODERN CITIES VOL.3 MSFS kann über die simInstaller-Technologie problemlos installiert werden und steht den Spielern für ein noch realistischeres Flugerlebnis zur Verfügung.

Erweitere jetzt dein Flugerlebnis mit den USA MODERN CITIES VOL.3 MSFS von SAMSCENE und erkunde die faszinierenden Städte Dallas, Austin, San Diego und Houston in einer noch nie dagewesenen Detailtreue. Tauche ein in die Welt des Microsoft Flight Simulators und genieße das Beste, was die USA-Photogrammetrie zu bieten hat.