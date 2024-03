FSWeekend 2024 – Ein Paradies für Flugsimulations-Enthusiasten

Lelystad, Niederlande – Das FSWeekend, eine der größten Veranstaltungen für Flugsimulations-Enthusiasten, findet an diesem Wochenende statt. Mit über 50 Ausstellern und mehr als 3000 erwarteten Besuchern bietet das Event eine einzigartige Gelegenheit, in die faszinierende Welt der Flugsimulation einzutauchen.

Unter den Ausstellern befindet sich auch simMarket, ein renommierter Anbieter von Flugsimulationssoftware und -zubehör. Besucher haben die Möglichkeit, die neuesten Innovationen der Branche zu entdecken und cutting-edge Technologien hautnah zu erleben.

Ein besonderes Highlight am simMarket-Stand ist die Anwesenheit der Entwickler von LEONARDO SOFTWARE HOUSE SRL, die Entwickler der Fly the Maddog MD-80 Serie, die für Fragen und Einblicke in ihre mit Spannung erwarteten Flugzeugerweiterungen zur Verfügung stehen.

Ein Highlight der Veranstaltung ist der FSElite Theater, in dem bahnbrechende Produktankündigungen und informative Panel-Diskussionen stattfinden. Hier erhalten Besucher exklusive Einblicke in die neuesten Entwicklungen der Flugsimulationsbranche.

Das FSWeekend ist jedoch nicht nur eine Messe, sondern auch ein Treffpunkt für Gleichgesinnte. Besucher haben die Gelegenheit, Erfahrungen auszutauschen, Tipps und Tricks zu teilen und neue Kontakte zu knüpfen.

Workshops, wie die FSWeekend x Mobiflight-Workshops, ermöglichen es den Teilnehmern, ihre Fähigkeiten zu erweitern und das Beste aus ihrer Flugsimulation herauszuholen. Sie lernen, LEDs, Knöpfe, Schalter und Encoder mit MobiFlight zu verbinden und so ihr Flugerlebnis noch realistischer zu gestalten.

Das FSWeekend 2024 verspricht ein ganz besonderes Erlebnis zu werden. In Zusammenarbeit mit innovativen Partnern wird die virtuelle Reise der Besucher auf ein neues Level gehoben.

Tickets für das Event sind ab sofort online erhältlich. Weitere Informationen zu Veranstaltungsdetails, Zeitplänen und exklusiven Angeboten finden Interessierte auf der Website des Aviodrome-Museums in Lelystad.

Das FSWeekend 2024 ist ein Ereignis, das kein Flugsimulations-Enthusiast verpassen sollte. Es bietet die einmalige Gelegenheit, Teil eines bemerkenswerten Luftfahrtabenteuers zu sein und die eigene Flugsimulationserfahrung auf ein neues Level zu heben.