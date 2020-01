UK2000 informiert via Facebook, dass die Luton HD 2020 Umsetzung für FSX und P3D in den nächsten 2-3 Woche veröffentlicht werden soll. Die X- Plane Version erscheint dann einen Monat später, so der Plan. Sobald der Release näher rückt gibt es auch Preview Bilder zu sehen, so UK2000 in ihrem Beitrag.