Toronto Pearson im Doppelpack

Der Flughafen Pearson in Toronto (ICAO: CYYZ) kommt gleich im Doppelpack für den Microsoft Flight Simulator. Zunächst veröffentlicht von RegDesigns und kurze Zeit später folgend, die Version von FlyTampa. Aufgrund der chronologischen Reihenfolge der Veröffentlichungen, starten wir den Beitrag mit RegDesigns, zu Kanada’s größtem Flughafen.

RegDesigns

RegDesigns ist ein kleines Team, das, obwohl es erst kürzlich gegründet wurde, bereits sein Talent bei der Gestaltung von Szenerien für MSFS unter Beweis gestellt hat. Mit Toronto Pearson kam jetzt das bisher größte Projekt der noch jungen Szenerieschiemde auf den Markt, welches mit einer sehr detaillierten Wiedergabe des Flughafens daherkommt.

Features:

Akkurate Nachbildung des internationalen Flughafens Toronto Lester B. Pearson

Akkurate Modellierung anhand von Originalbildern, persönlichen Erfahrungen, Luftaufnahmen und anderen Quellen

PBR-Texturierung

Benutzerdefinierte animierte Fluggastbrücken

Akkurate Terminal-Innenräume

Benutzerdefinierte animierte Objekte

Benutzerdefinierte Bodentexturen und Markierungen

Korrekte Landebahnhöhen (gemäß CFS)

Gemeinsame Straßen um den Flugplatz modelliert

Modellierte Gräben und Felder in der Nähe

Flughafenbeleuchtung (pro CFS)

3D-Glas mit dynamischem Regen

Benutzerdefinierte Nachtbeleuchtung mit emissiven Nachttexturen

Hochdetaillierte Flughafenumgebung

Korrekte PAPI-Winkel

Hangar-Innenräume

LODs – Standard ATC und AI kompatibel

Plane Spotting Bereich am Ende der Piste 23

Mehr (RegDesigns hoher Standard an Details und Realitätsnähe)

RegDesigns verkauft den Toronto Pearson Airport für 18.95 USD über ihre Website, mit einem netten Bonus im Gepäck. Der Guelph Airpark (ICAO: CNC4) wird kostenlos mit dem Download angeboten, so dass man zwei Flughäfen für den Preis von einem erhalten kann. Alternativ kann man die Szenerie vom Flughafen Pearson uta. auch über den simMarket für 21.36 EUR erwerben.

Hier machen wir eine Zwischenlandung, steigen um und fliegen mit FlyTampa weiter:

FlyTampa

Interessanterweise scheint RegDesigns vorausgegangene Veröffentlichung FlyTampa dazu veranlasst zu haben, früher als geplant mit ihrer eigenen Version vom Flughafen Toronto auf den MSFS-Markt zu landen. FlyTampa ist offensichtlich viel bekannter als RegDesigns, mit einem deutlich größeren Team dahinter, welches mit ihren Produkten immer in der obersten Etage an Qualität unter den Szenerieschmieden zu finden ist. Bisher ist nur ein Trailer zur P3D-Version von FlyTampa vorhanden. Ein Trailer zur MSFS-Version sei allerdings in Arbeit, so FlyTampa in einer Antwort zu einem User-Kommentar.

Features:

Terminal-Innenmodelle

PBR-Texturen und dynamische Beleuchtung

3D-Gelände mit Tunneln und Brücken

2021-22 Version des Flughafens Toronto

Für Interessenten der FlyTampa-Version, gibt es die Szenerie uta. dirket über FlyTampa zum Preis von 17.99 USD.

Anmerkung des Redakteurs:

Konkurrenz belebt bekanntlich das Geschäft und die Flight Sim-Community hat nun die Qual der Wahl, welche Toronto-Szenerie im MSFS angesteuert wird. Als Verfasser dieses Artikels möchte ich jedoch einen Hinweis hinzufügen. Trotz Angabe der Hersteller, dass es sich um eine akkurate Nachbildung des Flughafens handeln soll, liest man in diversen kritischen Kommentaren aus der englischsprachigen Community, dass es sich in beiden Fällen eben nicht um die aktuellste Version des realen Flughafens handeln soll. Es wird moniert, dass einige neuere Details aus der realen Welt in beiden Versionen nicht vorhanden sein.