Sylt EDXW von FSDG jetzt auch für den P3D V4/V5/V6 erhältlich

“Ich will zurück nach Westerland” – das haben schon die Ärzte vor vielen Jahren gewusst! Und das hat sich jetzt wohl auch FSDG gedacht. Ob dabei das Lied eine Rolle spielte ist nicht bekannt – aber es könnte eine Möglichkeit sein. Und da Sylt für den MSFS von FSDG bereits umgesetzt war erinnerte man sich direkt auch an den P3D zurück und schwupps – hier ist Sylt EDXW für den P3D in den Varianten V4, V5 und V6!

Sylt (ICAO: EDXW; IATA: GWT) ist der Flughafen der gleichnamigen Insel im Norden Deutschlands. Die Ursprünge von diesen Flughafen gehen in die Zeit nach dem ersten Weltkrieg zurück. Neben seiner militärischen Bedeutung wurde Sylt parallel schon immer auch als Urlaubsflughafen genutzt. Zu Zeiten der deutschen Trennung gab es zum Beispiel über Jahrzehnte eine regelmäßige saisonale Flugverbindung, welche durch British Airways Berlin mit Sylt verbunden hat.

Heute wird Sylt ausschließlich zivil genutzt. Saisonal werden mit Flugzeugen bis zur Größe einer A320 Städte wie München, Düsseldorf, Luxemburg, Mannheim, Dresden, Zürich sowie viele andere mehr angeflogen. Ebenfalls kann man von Sylt auch wunderbar die Nordseeküste mit den Inseln erkunden oder Deutschlands einzige Hochseeinsel besuchen.

Sylt wurde von FSDG qualitativ gut und realitätsnah umgesetzt. Neben dem Flughafen wurden zusätzliche Objekte und Landmarks in der Umgebung hinzugefügt. Auch die Promenade von Westerland mit den Hotels und vielen Objekten wurde erstellt. So wie man es von FSDG erwarten kann ist Sylt mit GSX kompatibel, nutzt die realistischen Lichteffekte und saisonalen Veränderungen des P3D, die dynamische Beleuchtung und reflektierenden Texturen.

Solltet ihr also noch mit dem P3D unterwegs sein und ein neues, nicht unbedingt alltägliches Ziel wünschen, was auch online bei Vatsim regelmäßig besetzt und von europäischen Flughäfen innerhalb 1-2 Stunden erreichbar ist, habt ihr mit Sylt ein tolles Ziel!

EDXW Sylt von FSDG könnt ihr hier für 12,99€ downloaden.