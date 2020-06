Die Königin der Lüfte in der Frachtversion: Supercritical Simulations Group arbeitet schon länger an einer Umsetzung der Boeing 747-8 in der Frachtversion. Jetzt zeigen die Entwickler wieder neue Screenshots ihres X-Plane-Addons. Dabei sind auch Bilder aus dem Flightdeck zu sehen. Wer der Entwicklung bei SSG in der ersten Reihe folgen will: Auf ihrer Facebook-Seite veröffentlichen die Entwickler regelmäßig Previews.