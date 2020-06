Grüße aus Japan: Drzewiecki Design zeigt Statics

Das Feedback in Foren und auf Social Media war äußerst positiv, als Drzewiecki Design ankündigte, dass man virtuell nach Japan reisen würde, um sich der Umsetzung der Flughäfen Haneda (RJTT) und Narita (RJAA) in Tokyo zu widmen. Jetzt sind auf Facebook Vorschaubilder aufgetaucht, die sich einem visuellen Aspekt der Szenerie widmen: Den statischen Flugzeugen, die auf den zwei Flughafenszenerien zum Einsatz kommen sollen. Vom Frach-Jumbo bis zur Air Do 767 gibt es dort alles zu sehen. Mehr Infos aus erster Hand gibt es auf der Facebook-Seite von Drzewiecki Design.