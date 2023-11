South Oak Co. stellt ‘Real Effects: A320 NEO MSFS’ vor

South Oak Co. hat das Produkt “Real Effects: A320 NEO MSFS” vorgestellt die sowohl für die MSFS eigene A320_NEO so als auch mit der populären Fly By Wire A320_NEO funktioniert.

REAL EFFECTS: A320 NEO MSFS bietet eine Vielzahl von sorgfältig gestalteten, physikbasierten Effekten, die in den Flugsimulator integriert werden und eine unvergleichliche Realitätsnähe bieten sollen. Die Erweiterung bietet unter anderem folgende Key Features:

Triebwerkseinlauf-Wirbel: Erleben Sie die immense Kraft der Triebwerke Ihres Flugzeugs, während sie komplexe Einlauf-Wirbel erzeugen. Die Atmosphäre reagiert dynamisch auf Ihre Einstellungen des Schubs, wodurch faszinierende Spiralen kondensierter Luft entstehen und die rohe Energie unter Ihrer Kontrolle verdeutlichen.

Sankt-Elms-Feuer: Begegnen Sie dem seltenen und faszinierenden Phänomen des Sankt-Elms-Feuers, bei dem statische Elektrizität während Gewittern über die Windschutzscheibe Ihres Flugzeugs tanzt. Dieses atemberaubende visuelle Spektakel macht jeden stürmischen Flug zu einem unvergesslichen Erlebnis.

Triebwerkstrake-Wirbel: Die realitätsnahe Darstellung von Triebwerkstrake-Wirbeln verleiht Ihrem Flugerlebnis eine weitere Authentizitätsebene. Beobachten Sie die komplexen Aerodynamik-Phänomene, wenn Ihr Flugzeug durch die Lüfte manövriert und dabei deutlich erkennbare Wirbel erzeugt, die mit der umgebenden Luft interagieren.

Kondensation an den Tragflächen: Staunen Sie über den Realismus der Kondensation an den Tragflächen Ihres Flugzeugs, wenn es durch die Luft schneidet und in feuchter Umgebung Kondensationswolken entstehen. Dieser dynamische Effekt reagiert auf Veränderungen in der Höhe, Temperatur und Luftfeuchtigkeit und stellt reale Flugbedingungen visuell dar.

Kondensation im Triebwerkseinlauf: Schalten Sie Ihre Triebwerke ein und beobachten Sie, wie sich Kondensationswolken im Triebwerkseinlauf bilden. Diese realistischen Effekte ändern sich mit dem Schub Ihres Triebwerks und tragen zur Immersion bei.

Wirbel hinter den Landeklappen: Fahren Sie Ihre Landeklappen aus und erleben Sie die aerodynamische Magie, wenn sich Wirbel hinter den Landeklappen bilden und während des Landeanflugs wirbeln und sich auflösen. “Real Effects” simuliert die komplexen Strömungsdynamiken, die mit dem Ausfahren der Landeklappen verbunden sind, und verleiht Ihren Manövern eine visuelle Authentizität.

Triebwerksschub in Regen und Schnee: Bei widrigen Wetterbedingungen wird der Ausstoß der Triebwerke zu einem Spektakel. “Real Effects” erzeugt Triebwerksschubeffekte, die mit Regen und Schnee interagieren und eine faszinierende Mischung aus Niederschlag und Triebwerkskraft darstellen.

Rauch bei überhitzten Bremsen: Bringen Sie Ihr Flugzeug an seine Grenzen und beobachten Sie den realistischen Rauch, der von überhitzten Bremsen aufsteigt. Dieser Effekt dient als Warnung und verdeutlicht die Konsequenzen intensiven Bremsens bei hohem Gewicht und hohen Temperaturen.

Triebwerksbrände: Erleben Sie die Intensität von Triebwerksbränden im Cockpit, eine realistische Konsequenz, wenn Sie Ihr Flugzeug über seine Grenzen hinaus belasten. Meistern Sie die Herausforderungen der Bewältigung von Notfallsituationen mit diesem realitätsnahen Effekt.

Triebwerks- und APU-Startrauch: Genießen Sie den Anblick von Düsentreibstoff, der sich in Triebwerksleistung verbrennt, während die Triebwerke und die APU starten, wie im wirklichen Leben.

Verbesserte dreidimensionale Landescheinwerfer: Visualisieren Sie die atemberaubende Beleuchtung der leistungsstarken Landescheinwerfer, während Sie durch Wolken fliegen.

Kondensstreifen, die die spiralförmige Luftmasse und die Wirbelschleppen, die im Kielwasser des Flugzeugs treiben, wirklich darstellen.

Dieses interessante Add-On bekommen sie jederzeit beim Shop Ihres Vertrauens SIMMARKET für 9.00 Euro.