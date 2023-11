KOSTENLOS KOSTENLOS KOSTENLOS: Microsoft Flight Simulator veröffentlicht World Update XV: Nordics & Greenland

Das Microsoft Flight Simulator-Team freut sich, das neueste Update, World Update XV: Nordics & Greenland, vorzustellen.

Dieses Update präsentiert die nordischen Länder und Grönland mit beeindruckenden Verbesserungen in detailreicher Pracht. Es umfasst Dänemark, Finnland, Island, Norwegen, Schweden sowie die Färöer-Inseln und Grönland. Das Update wurde in Zusammenarbeit mit Microsoft-Partnern entwickelt und bietet eine Vielzahl von Verbesserungen:

90 handgefertigte Sehenswürdigkeiten

10 TIN-Städte

5 handgefertigte Flughäfen

Geografische Aktualisierungen mit verbesserten DEMs in Island, Norwegen und Schweden

Frische Luftbilder und Satellitendaten über die gesamte Region

Zu den Sehenswürdigkeiten gehören unter anderem die Farø-Brücken in Dänemark, das Schloss Gråsten und der Dom von Ribe; der Leuchtturm Bengtskär, die Kirche von Kökar und die Tähtiniemi-Brücke in Finnland; die Arctic Station, EastGRIP und Summit Station in Grönland; der Leuchtturm Knarrarós, das Laugardalsvöllur-Stadion und die Ólafsvíkurkirkja-Kirche in Island; der Leuchtturm von Andenes, die Gjemnessund-Brücke und der Svalbard Global Seed Vault in Norwegen; sowie die Älvsborg-Brücke, das Arctic Space Centre und die Aurora Sky Station in Schweden.

Die TIN-Städte umfassen Aarhus, Kopenhagen, Frederikssund, Odense und Roskilde in Dänemark; Göteborg, Linköping, Malmö und Visby in Schweden; sowie Oslo in Norwegen. Außerdem wurden beeindruckende Flughäfen wie Akureyri Airport in Island, Mo i Rana Airport in Norwegen, Kiruna Airport in Schweden und Ivalo Airport in Finnland erstellt.

World Update XV: Nordics & Greenland bietet auch zehn aufregende Aktivitäten, darunter vier Entdeckungsflüge, drei Landeherausforderungen und drei Buschreisen.

Dieses Update steht allen Besitzern des Microsoft Flight Simulators KOSTENLOS zur Verfügung. Stellen Sie sicher, dass Ihr Simulator auf Version 1.34.16.0 aktualisiert ist und laden Sie World Update XV herunter. Der Himmel ruft!