SimWorks Studios steht kurz vor der Fertigstellung der Pilatus PC-12 für MSFS

SimWorks Studios (SWS) hat ein umfangreiches Update zur lang erwarteten Pilatus PC-12 für den Microsoft Flight Simulator veröffentlicht und neue Bilder und detaillierte Informationen zum fertigen Außenmodell, dem anpassbaren Innenraum und dem fast fertigen Avioniksystem veröffentlicht. Das Team hat während des gesamten Entwicklungsprozesses zahlreiche persönliche Rückschläge hinnehmen müssen, nähert sich aber nun der “Ziellinie”, während es an der Verfeinerung des Flugzeugs arbeitet, um einen neuen Maßstab für SWS-Produkte zu setzen.

Das jetzt fertiggestellte Außenmodell zeigt die Basismaterialien des Flugzeugs, die Bemalung, die Klappenanimationen, die Unterlegkeile und die Rottöne. SWS hat besonders auf die feinen Details geachtet, um sicherzustellen, dass die PC-12 so naturgetreu wie möglich ist. Das Team erwägt, die Enteisungsstiefel zu animieren, abhängig von der erforderlichen Effektarbeit. Der letzte Schritt ist die Anbringung von Abziehbildern, bei der Nieten und Schablonen auf das Flugzeug aufgebracht werden, um dem virtuellen Modell eine weitere Ebene des Realismus hinzuzufügen.

Im Cockpit arbeiten die Lackierer daran, Materialien aufzutragen, und SWS hat den Innenraum für die Instandsetzer anpassbar gemacht. Dies ermöglicht die einfache Anpassung von Innenausstattungen wie Holz, Teppich und anderen Materialien, ohne dass das gesamte Flugzeug neu lackiert werden muss. Dieses Maß an Individualisierung bietet den Entwicklern von Innenausstattungen die Möglichkeit, das Flugzeug an die Vorlieben der Community anzupassen und den Simmern hoffentlich eine breite Palette an leicht herunterladbaren Innenausstattungsoptionen zu bieten.

Das Avioniksystem macht gute Fortschritte, und das Team hat erhebliche Anstrengungen unternommen, um sicherzustellen, dass es so nah wie möglich am realen Vorbild funktioniert. Während sich SWS einem Punkt nähert, an dem das Flugzeug für eine Vorschau und Veröffentlichung bereit ist, liegt der Fokus weiterhin auf der Feinabstimmung der Avionik, um ein akkurates und immersives Flugsimulationserlebnis zu bieten.

In Anbetracht der Verzögerungen und des Wunsches, dass die PC-12 ein neuer Maßstab für SWS-Flugzeuge wird, haben die Entwickler beschlossen, die PC-12 in zwei oder drei Phasen zu veröffentlichen, um sicherzustellen, dass jede Phase den hohen Standards des Teams entspricht. “Wir wollen die PC-12 zu einem neuen Maßstab für SWS-Flugzeuge machen, und das braucht Zeit. Die gute Nachricht ist, dass es unser bestes Flugzeug sein wird, wenn es auf den Markt kommt. Die schlechte Nachricht ist, dass wir mehr Zeit brauchen, um es so zu gestalten, wie wir es uns vorgestellt haben”, so die beiden.

Die erste Version, die zwischen 25 und 35 Euro kosten wird, wird die vierblättrige PC-12/47-Variante, ein detailliertes Äußeres mit roten Farben, Unterlegkeilen und sich öffnenden Ausgängen, ein vollständig animiertes Cockpit mit benutzerdefiniertem EFIS50, EIS, KR87/GNS530/430, Executive- und Kombi-Interieur, Heißstarts, Rest-ITT, Triebwerksverschleiß und das Sky4Sim-Tablet für PC-Benutzer enthalten. Diese erste Stufe wird Simmern ein umfassendes und hochdetailliertes virtuelles Flugzeug bieten, das die Grundlage für die folgenden Updates bildet.

Spätere Updates werden eine Fünf-Blatt-Propeller-Variante, Fracht- und Pendler-Interieur, Wetter-RADAR, Bugfixes und ein SWS-Tablet hinzufügen. Diese Updates werden die Fähigkeiten der PC-12 weiter verbessern und den Simmern noch mehr Möglichkeiten zur Anpassung und Immersion bieten.

Eine Erweiterung, deren Preis noch nicht feststeht, befindet sich ebenfalls in der Entwicklung und wird einen Walk-around-Modus für das Flugzeug, zufällige Ausfälle, Verschleiß, abnehmbare rote Teile und Unterlegkeile sowie Funktionen zur Wartung des Flugzeugs und zum Zurücksetzen von Fehlern enthalten. Diese Erweiterung wird dem SWS PC-12-Erlebnis eine weitere realistische Ebene hinzufügen und den Simmern ein noch größeres Gefühl von Eigentum und Verantwortung für ihr Flugzeug vermitteln.

Das Team hat zwar kein voraussichtliches Veröffentlichungsdatum genannt, ist aber jetzt an einem Punkt angelangt, an dem es regelmäßige Updates über das Flugzeug veröffentlichen kann, was darauf hindeutet, dass die Fertigstellung in Sicht ist. Simmer können sich auf häufigere Einblicke in den Entwicklungsfortschritt freuen, während die PC-12 immer näher an ihre endgültige Veröffentlichung heran rückt.

Übersetzt und veröffentlicht mit freundlicher Genehmigung von MSFSADDONS.COM