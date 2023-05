Captain Robert (PMDG) erstattet Bericht

Bereits am vergangenen 29.April schrieb Robert Randazzo diesen aktuellen ‘Stand der Dinge’ Bericht in seinen Forum.

Er beginnt zwar das eine Menge los ist, ich aber ehrlich gesagt nicht erkennen was das sein soll, aber vielleicht findet Ihr ja was, hier der Post auf deutsch:

“Hey Kapitäne,

ich habe ein paar Informationen für euch, um euch auf den neuesten Stand zu bringen, wo verschiedene Teile des PMDG-Katalogs heute stehen. Wir haben mehr als jemals zuvor in der PMDG-Geschichte viele Dinge zu tun, also schnappt euch eure Flugtasche und lasst uns loslegen!

PMDG 737 für MSFS (alle Versionen): In den letzten beiden Wochen haben wir einige der Klicksteuerungen und Animationslogiken im 737 überarbeitet, um uns enger an die aktualisierten MSFS SDK-Standards anzupassen, die sich seit der Entwicklung des 737 im Jahr 2020 entwickelt haben. Dies war ein schwieriger Prozess, aber insgesamt haben wir die Ergebnisse erzielt, die wir wollten, indem wir alle Funktionalitäten auf dem PC erhalten und identische Funktionalitäten auf der Xbox erweitern konnten. (Es gab einige Kollisionen in den ersten Runden des Xbox-Tests, die jetzt behoben wurden.)

Wir haben die AFDS Roll Control Logik weiter verbessert, die Berechnungen der magentafarbenen Linie verbessert und das Flugzeug weiter auf den bevorstehenden Wechsel der Navdata-Quelle von unserem bestehenden Format auf das modernere und vollständige Navigraph-Datenbankformat vorbereitet, das in naher Zukunft in das Flugzeug integriert wird.

PMDG 737 für MSFS (PC): Eine neue Runde von 737-Updates wird voraussichtlich nächste Woche mit den oben diskutierten fortgesetzten Verbesserungen erwartet. Diese Updates werden über das PMDG Operations Center für Kunden von pmdg.com kommen und wahrscheinlich in der folgenden Woche für MS Marketplace-Kunden eingeführt werden. (Hinweis: Die Einführungszeitpläne von MS Marketplace sind schwer vorherzusagen, da wir sie nicht kontrollieren.)

PMDG 737 für MSFS (Xbox): Wir sind sehr zufrieden mit dem 737 auf der Xbox und freuen uns auf seine Veröffentlichung auf der Xbox-Plattform. Wir halten derzeit den “Los geht’s!”-Button gedrückt, da wir noch keine Klarheit über den Freigabezeitplan für die damit verbundenen Livery-Pakete erhalten haben, die im Marketplace für Xbox-Kunden verfügbar sein sollen. Wir verwenden die DC-6 als Zeitskala, und es scheint, dass das Livery-Paket für die DC-6 wesentlich länger braucht, um den Freigabeprozess zu durchlaufen als das Flugzeug selbst. Wir versuchen festzustellen, ob dies daran liegt, dass “wir etwas falsch machen” oder aus anderen Gründen – aber in jedem Fall halten wir es für wichtig, den Prozess und den Zeitplan zu verstehen, damit wir unsere Xbox-Kunden angemessen informieren und unterstützen können, bevor wir die 737 in den Live-Status versetzen.

Wir haben eine offene Anfrage zu diesem Thema beim Marketplace-Team, aber wir vermuten, dass sie wahnsinnig beschäftigt sind und sich bei uns melden werden, sobald sie können.

Ich möchte nochmal betonen, dass unser ursprüngliches Konzept war, die Liveries kostenlos anzubieten, aber wir haben übersehen, dass im Marketplace-Vertrag festgelegt ist, dass der Mindestpreis für ein Produkt bei $4.99 liegt. Daher werden die Liveries für jedes Produkt zu diesem Preis verkauft. (Entschuldigung, dass ich mich geirrt habe – das war mein Fehler. Der MS Marketplace hat hier nichts geändert oder getan… das war nur ein Fehler meinerseits!)

PMDG Universal Flight Tablet (737): Das Tablet hat in den letzten Monaten große Fortschritte gemacht und das Entwicklerteam hat bewiesen, dass unser Verbindungsmodell funktioniert, robust ist und für breit angelegte Tests bereit ist. Die größte Herausforderung, der wir hier gegenüberstanden, war, dass C++/WASM-Projekte starke Einschränkungen in ihrer Fähigkeit haben, Daten zwischen dem C++/WASM-Projekt und der Außenwelt zu senden/empfangen, während TypeScript-Projekte von der MSFS-Plattform nativ mit einer Basis an Fähigkeiten ausgestattet sind. Dies erforderte einen ganzen Entwicklungszyklus, um eine Kommunikationsfähigkeit zwischen Außenwelt->Tablet->Flugzeug zu entwerfen/umzusetzen/anpassen, die ursprünglich nicht geplant war. Das Team, das daran arbeitet, hat jetzt die letzten Hindernisse überwunden und arbeitet wieder an Kerninhalten, was sie sehr erfreut. Die Stimmung hat sich mit der letzten Runde interner Tests definitiv verbessert.

In unserem Meeting diese Woche habe ich wie immer gefragt: “Wie sieht der Fortschritt hinsichtlich des Veröffentlichungszeitplans aus?” und ich habe eine Antwort erhalten, die keine Anweisungen enthielt, mich auf eine Weise zu verdrehen, die für die meisten Erwachsenen im Allgemeinen nicht praktikabel ist. Tatsächlich ist es das erste Mal seit Beginn der Arbeit an diesem Puzzlestück, dass ich eine Antwort erhalten habe, die wirklich positiv klingt – und das ist großartig!

Die erste Veröffentlichung des Tablets wird einige Funktionen mit sich bringen, weitere werden im Laufe der Zeit hinzukommen. Navigraph- und Simbrief-Benutzer werden sich über die Sorgfalt freuen, die darauf verwendet wurde, eine schöne, enge Verbindung zwischen unserer Technologie und ihrer Technologie herzustellen. Ich werde immer noch keinen Veröffentlichungszeitplan für dieses Produkt projizieren, aber sobald ich grünes Licht habe, werde ich ein wenig davon mit Ihnen teilen.

PMDG DC-6 Cloudmaster für MSFS (alle Versionen): Wir haben Entwicklungszeit in die DC-6 investiert, um einige kleine Änderungen zu ermöglichen, die das Flugzeug Xbox-freundlicher machen sollen. Konkret bedeutet dies, dass wir die Form/Funktion bestimmter anklickbarer Oberflächen angepasst haben, um ihre Verwendung auf der Xbox-Plattform zu erleichtern (z. B. die Windverriegelung) und gleichzeitig eine Möglichkeit geschaffen haben, damit Xbox-Benutzer die Tablet-Funktionen über die leicht erkennbaren Methoden nutzen können.

Wir testen gerade einige Änderungen und hoffen, dass sie nächste Woche abgeschlossen sein werden und dann über ein Update zu euch kommen. Da das Xbox-Update über den Marketplace kommen muss, wird es wahrscheinlich in der folgenden Woche bei euch landen. Wir müssen noch lernen, wie man den Marketplace-Testzyklus managt, also bleibt flexibel und wir halten euch auf dem Laufenden.

Für PC-Nutzer wird nächste Woche auch ein Update rauskommen, aber die meisten Änderungen sind speziell für Xbox-User und werden für euch kaum merkbar sein.

PMDG 777 für MSFS (alle Versionen): Die Arbeit an diesem Projekt läuft gut und wir sind sehr zufrieden damit. Wir arbeiten zwar auch noch an der Unterstützung der 737, Tablet-Entwicklung, Xbox-Tests und Workouts, aber insgesamt kommen wir voran und alles fügt sich endlich zu einem glatten Ganzen zusammen. Wir werden euch vorerst keine Entwicklungs-Shots zeigen, da wir viel von dem gelernt haben, was wir während der 737-Entwicklung zwischen 2020 und heute gelernt haben und das uns einige absolut spektakuläre Ergebnisse und Funktionen bringt, die wir wissen, dass ihr lieben werdet. Wir möchten sie euch erst zeigen, wenn sie bereit sind, um den “Wow-Moment” zu bewahren, wenn man etwas Neues und Aufregendes sieht, das Ideen und Veränderungen aus unserer Arbeit und euren Vorschlägen einbezieht.

Wir wissen, dass ihr viele Fragen zu dieser neuen Produktlinie habt, aber wir versprechen, dass sich das Warten und unser Schweigen lohnen wird.

Okay, das war’s für diese Woche mit den Update-Themen. Ich muss zurück zur Arbeit am 777, bevor jemand merkt, dass ich faulenze!”