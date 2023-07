SimWorks Studios Kodiak 900 und TBM Serie

Auf ihrer Facebook Seite hat SimWorks Studios den Stand der Dinge mit der Entwicklung der Kodiak 900 kundgetan und eine neue Produktreihe bekannt gegeben, die TBM 850, 910 und 960 Serie.

“Es ist Zeit für Neuigkeiten und wir kommen direkt zur Sache. Zunächst einmal freuen wir uns, Ihnen ein Rendering unserer kommenden Kodiak 900 präsentieren zu können! Das Flugzeug wurde Anfang des Jahres angekündigt und die Arbeiten begannen sofort, so dass wir jetzt ein fertiges Außenmodell und eine fast fertige Innenausstattung haben. Klicken Sie auf das erste Bild, um weitere Einzelheiten über die Entwicklung der K900 zu erfahren.

Als nächstes ist es an der Zeit, die TBM-Serie offiziell anzukündigen! Im Januar haben wir eine Lizenz mit Daher unterzeichnet, die es uns erlaubt, die TBM850, 910 und 960 für den Microsoft Flight Simulator zu entwickeln. Die Arbeiten an den Flugzeugen werden im August beginnen. Die Veröffentlichung liegt noch in weiter Ferne, aber der entscheidende Vorteil ist, dass die gesamte benötigte Avionik weitgehend fertig sein wird: Das EFIS40 der TBM850 ist dem der PC-12 sehr ähnlich, während das G1000 und das G3000 endlich ausgereift sind und ein Plugin-System unterstützen, das uns helfen wird, ein authentisches Avionikpaket zu erstellen. Nicht zuletzt werden die TBMs die gesamte Codebasis der Kodiak und der PC-12 übernehmen. Obwohl also ein Großteil der Vorarbeit bereits geleistet wurde, werden sie dennoch alles verbessern, was die vorherigen Flugzeuge bieten.

Zu guter Letzt ist das Update für Okavango Delta leider noch nicht im Marketplace erschienen, dies ist auf ein Problem auf Seiten von Microsoft zurückzuführen, wir warten auf die Lösung dieses Problems für den Start.”

Zum letzten sei gesagt, dass das Okavango Delta Produkt selbstverständlich bereits auf SIMMARKET in der neuesten Version vorliegt.