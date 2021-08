Simple Traffic – vorerst eingestellt!

Erst vor wenigen Tagen hat Aerosoft Simple Traffic für den Microsoft Flight Simulator angekündigt. Durch das SimUpdate 5 ist die Realisierung vorerst aber nicht möglich, so wurde es offiziell im Aerosoft Forum bekannt gegeben. Durch das Update ist der KI-Verkehr verändert und Dateien nun verschlüsselt, von denen das Projekt abhängig war.

Time for an update…, Not a good one. SimUpdate 5 wrecked this project as it changed the AI traffic and encrypted the files we were depending on. So at this moment this project is dead. […]