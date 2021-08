Eine gute und eine schlechte Nachricht

Winfried Diekmann hat im Aerosoft Forum einen Status zur CRJ 900/100 geben. Aus technischen Gründen muss die Veröffentlichung des CRJ-900 und -1000 auf einen späteren Zeitpunkt verschoben werden, wahrscheinlich auf Ende September oder Oktober.

Positiv ist aber, dass die CRJ-Updates zur Behebung von Kompatibilitätsproblemen mit Sim Update 5 fertiggestellt sind und in den nächsten paar Tagen verfügbar sein sollen.

[…] Die netten Leute bei Asobo waren in der Lage, ein Problem in der WASM-Laufzeitumgebung zu identifizieren und zu beheben (die Teil des SDK, aber Open Source ist, also weder von Asobo noch von uns hergestellt wird) und dadurch die Fluggeschwindigkeitsanzeige im CRJ wieder zum Laufen zu bringen, ohne dass ein Hotfix für den Flight Simulator selbst erforderlich ist. Andere Probleme (z.B. mit der Textur- und Schattenqualität) wurden von unseren eigenen Entwicklern behoben. […] Winfried Diekmann im Aerosoft Forum (übersetzung aus dem englischen)

Weitere gute Nachrichten: Die Tests des CRJ auf der Xbox-Plattform werden in Kürze beginnen. Ein konkretes Veröffentlichungsdatum gibt es noch nicht.

Eine Vorschau auf die Changes mit v1.0.6.0 hat Mathijs Kok bereits gepostet:

1.0.6.0 Update 6 (for Sim Update 5)

– Fixed startup flag reset after engine spoolup (PACKS OFF Lt and CAS message)

– Fixed missing symbols on MFD

– Formula correction for IAS calculation

– Fixed L/R selection in MFD Menus

– Fixed Audio panel volume controls for COM radios

– Several fixes in aircraft.cfg files (airline names, callsigns etc.)

– Flaps indication “1” on EICAS for lever position 1 (physical flaps position = 0)

– Fixed PA/CALL/EMER pushbutton lights

– Camera zoom increased for FCP and Fuel/Defuel Panel cameras

– Camera angle changed for EFB camera

– Fixed setting reserve and taxi fuel on loading a flightplan

– Disabled thrust reserver unlock during cold&dark

– CRJ-550/700 flight model updated

– Fixed Radius to Fix legs

– Fixed a condition where the value for a minute could become 60 and an hour could become 24

– Added math library provided by Asobo to fix airspeed indicator issue

– Fixed shadow center camera

– Added high quality flag for textures (no longer default setting in SU5)