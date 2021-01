Sim Skunk Works bringt die Fiat G.91 auf den MSFS

Bei der deutschen Luftwaffe wurde sie liebevoll Gina genannt, aber die offizielle Bezeichnung des Erdkampf- und Aufklärungsjet ist Fiat-Aeritalia G.91.

Sim Skunk Works hat die Simwelt schon mit sehr authentischen Umsetzungen des Starfighters, Tornados und des Senkrechtstarters Harrier beglückt. Jetzt folgt mit der G.91 ein gutmütiger Unterschalljet. Das passt gut, da der MSFS noch keinen Überschallflug darstellen kann.

Die G.91 hatte ihren Erstflug im August 1956 und wurde dann von den Luftwaffen in Deutschland, Italien und Portugal teilweise sogar bis in die Neunzigerjahre betrieben. Sie hatte dabei vielfältige Einsatzmöglichkeiten (Aufklärungs-, Erdkampf-, Ausbildungs- und Zieldarstellungsflugzeug).

Im MSFS besitzt sie ein sehr detailliertes Cockpit, realistische Flugdynamik, HD-Texturen / PBR-Materialien und ´fast´ voll funktionierende Flugzeugsysteme.

Für knappe 24 Euro kann man die G.91 bei simMarket beziehen und dann kann das 1,6 GB große Add-on runtergeladen werden.

Features:

Highly detailed model, fully animated

Highly detailed 3D cockpit, fully animated and working

Frame rate friendly in single and multiplayer

3 models: R1, R3 and PAN (to be delivered soon)

Textures

Highly detailed, high definition, PBR

Several different liveries

Systems

Almost all real system have been modelled and working as the real thing

Flight dynamics modelled close to real aircraft performances tables

DDIS (Dynamic Drag Index System)

Aircraft configurator for payload and refuelling

Weapon system to carry and drop bombs

Payload fully congruent in both single and multiplayer mode

Payload drop actually changes aircraft weight, balance and drag index (DDIS)

Other features