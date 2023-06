Schon ein Tag früher als geplant: Asobo releast AAU2

Wie bereits vor einer Woche angekündigt, hat Asobo heute das Aircraft and Avionics Update 2 veröffentlicht. Ich habe es mir für euch einmal angeschaut und stelle es euch kurz vor.

Ich bin kurz aufgesprungen, als ich das zweite Update vom Hause Asobo innerhalb von 4 Tagen releast wurde. Nach einigen kurzen Update-Problemen meinerseits konnte ich das Update schließlich zum Laufen bringen. Also, auf geht’s in die neue Boeing 787-10.

Hier sind einige der wichtigsten Änderungen aus dem Changelog:

Boeing 787-10 / 747-8i

787: Komplett neues Fly-By-Wire System

787: Neues HUD

Neue Knöpfe am Overheadpanel sind nun funktionstüchtig (z.B. IRS)

Neues Soundmodell

Überarbeitetes TCAS

Wetterradar

Neues ILS System

Cessna Citation Longitude

Navigraph Integration mit Charts und weiteren Funktionen

Rendering-Probleme von Informationen auf ECAM behoben (APU, ENG THR uvm.)

Überarbeitetes Hydrauliksystem

Den ganzen Changelog gibt es hier

Review zur überarbeiteten 787-10

Die 787-10 hat im MSFS schon so einiges durchmachen müssen. Zuerst war die Enttäuschung groß, dass die 787 so gut wie unfliegbar ist. Ein Jahr warten später gibt es dann Hoffnung: Die Moddergruppe Heavy Division hat ein Add-on, ähnlich wie der FlyByWire A320neo, veröffentlicht. Und ab heute dann das: Asobo bringt das lang ersehnte Aircraft and Avionics Update raus, kurz AAU 2. Ob das nur ein Tropfen auf den heißen Stein oder ein bahnbrechender Erfolg von Asobo wird, versuche ich kurz zu zeigen.

Kurz gesagt: Asobo hat meiner Meinung nach ziemlich genau das gemacht, was Heavy Division schon 2021 geschafft hat. Ein paar Verbesserungen von Asobo im Vergleich zu HD sind, dass z. B. der ILS, der LOC und auch der Glideslope viel besser abgeflogen wird. Das allerbeste: Es gibt nun endlich ein funktionsfähiges Wetterradar. Nach ein paar Tests muss ich sagen, dass Asobo das Wetterrad richtig gut gemacht hat!

Navigraph-Integration bei G3000/G5000

Seit ein paar Wochen gibt es im Navigraph Hub den Button “Avionics Plugin G3000/G5000”. Damit werden alle Charts, die man auf seinem Flug braucht, auf dem EICAS angezeigt. Wie der Name schon sagt, funktioniert das gesamte Feature nur auf Garmin G3000- und G5000-Flugzeugen, beispielsweise bei der Citation Longitude. Wer es also lieber mag, seine Charts direkt im MSFS anzuschauen, kein extra Slide-Fenster öffnen will oder in VR spielt, ist dieses Add-on von Navigraph und Asobo perfekt.

Was wir alles als Nächstes hinsichtlich Updates erwarten können, verrät uns die Asobo Roadmap noch nicht. Mit all diesen Updates, die dieser Tage herausgekommen sind, sind wir perfekt für den Sommer aufgestellt. Mal schauen, was die FS Expo in Houston alles bringt.