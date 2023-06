2 X EU Ziele: LIPE Bologna und LEPP Pamplona

Zwei Szenerien, zwei Flughäfen, zwei Entwickler Studios, zwei mal Europa:

vom MK Studios kommt die Dartstellung des Flughafens Bologna Guglielmo Marconi (Italienisch: Aeroporto di Bologna-Guglielmo Marconi) (IATA: BLQ, ICAO: LIPE), das ist ein internationaler Flughafen, der die Stadt Bologna in Italien bedient. Er liegt etwa 6 km (3,7 Meilen) nordwestlich des Stadtzentrums in der Region Emilia-Romagna in Italien. Der Flughafen ist nach dem aus Bologna stammenden Guglielmo Marconi benannt, einem italienischen Elektroingenieur und Nobelpreisträger.

Wichtigste Merkmale

Originalgetreue Nachbildung des Flughafens Bologna von Grund auf neu gebaut

Modellierung der Innenräume des Hauptterminals

Landseitige Gebäude und wichtige POIs in der Nähe des Flughafens

Benutzerdefinierte GSE-Fahrzeuge

Optimiert nach den MSFS-Leistungsrichtlinien für PC und Xbox

Kompatibel mit den meisten Flugzeug-AI-Plug-ins

Ist bei SIMMARKET für €15,47 vorrätig.

Und von BEAUTIFUL MODEL OF THE WORLD kommt Pamplona zu uns. BMW ist eher wortkarg mit der Anpreisung ihrer Produkte 🙈, aloso lasst lieber die Bilder sprechen:

Der Flughafen Pamplona ist ein Flughafen in Pamplona, Navarra, Spanien (ICAO: LEPP). Er ist 3,7 Meilen von der Stadt Pamplona, der Hauptstadt Navarras, entfernt. Er liegt zwischen Noáin und Esquiroz. Es handelt sich um einen öffentlichen Flughafen, der von der AENA verwaltet wird.

Die Szenerie ist bei SIMMARKET im Moment für 15% reduziert erhältlich, macht €10.02.