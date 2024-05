SayIntentions: eine “menschlichere” Erfahrung im ATC: ‘NearlyHuman’, und Anbindung mit ActiveSkyFS und Navigraph

SayIntentions, der ‘andere’ führender Anbieter von KI-gesteuerten Flugsimulationen, hat eine interessante Neuerung angekündigt: “NearlyHuman“! Dieses Update soll die Realität der Flugverkehrskontrolle (ATC) in Microsoft Flight Simulator deutlich verbessern.

‘Selbst die beste Flugsicherung kann mit der Zeit etwas roboterhaft klingen’. Daher haben die Entwickler von SayIntentions eine Lösung gefunden, um dieses Problem zu beheben. Mithilfe modernster KI-Technologie werden die ATC-Antworten nun natürlicher und menschlicher gestaltet.

Dazu gehören Pausen, gelegentliche “Ähs”, leichte Unsicherheit und eine dynamischere Formulierung – ohne dabei die korrekte Flugfunk-Terminologie zu verlieren. Kleine Flughäfen werden tendenziell verbaler und weniger roboterhaft sein, während größere Airports eher sachlich und geschäftsmäßig kommunizieren.

Darüber hinaus erhalten die virtuellen Fluglotsen jetzt individuelle Persönlichkeiten. So kann der Lotse am Tower des einen Flughafens vielleicht etwas genervt klingen, während der Bodenlotse an einem anderen Flughafen ausgesprochen freundlich ist.

Dieses Update ist bereits verfügbar und stößt auf sehr positive Resonanz. SayIntentions arbeitet stetig daran, das ATC-Erlebnis in Microsoft Flight Simulator noch weiter zu perfektionieren.

ActiveSkyFS Koppelung

Desweiteren haben die Entwickler angekündigt das SayIntentions jetzt auch mit ActiveSkyFS gekoppelt ist (der Besitz von ActiveSKyFS wird vorausgesetzt) und sich dadurch drei Dinge ergeben:

Verbessertes ATC-Bewusstsein: Die Flugsicherung verfügt nun über die Möglichkeit, Flugniveaus dynamisch an simulierte Wetterbedingungen anzupassen und so den Realismus und die Reaktionsfähigkeit Ihrer Simulationen zu verbessern.

ATIS-Synchronisierung: Der automatisierte Terminalinformationsdienst spiegelt die Wetterbedingungen des Simulators anstelle des realen Wetters genau wider und verbessert so die Genauigkeit der Informationen, die Sie während der Flüge erhalten.

Landebahn- und Verfahrenszuweisungen: Landebahn- und Verfahrensanweisungen sind jetzt auf das simulierte „injizierte“ Wetter ausgerichtet, um sicherzustellen, dass Ihre Flugpläne auf die simulierte Umgebung und nicht auf reale Bedingungen reagieren.

Navigraph Koppelung

Taxi-Probleme? Keine Ausreden mehr.

Die Mission von SayIntentions.AI ist es, die authentischsten und zuverlässigsten KI-gesteuerten Flugsicherungslösungen (ATC) für die Microsoft Flight Simulator 2020 (MSFS2020)-Enthusiasten zu liefern. Dabei sind das Unternehmen auf einige Herausforderungen gestoßen, die es manchmal zu Ausreden und Kompromissen geführt haben. Damit ist jetzt Schluss.

SayIntentions.AI verdoppelt sein Engagement für Spitzenleistungen und stellt sicher, dass seine Software nicht nur die Erwartungen erfüllt, sondern sogar übertrifft – ohne Ausreden für Mängel.

Zu den wichtigsten Neuerungen gehören:

Integration der Navigraph-Jeppesen-Rollfelddaten für über 1.000 Flughäfen weltweit

Einführung eines eigenen Taxi-Editors, mit dem Nutzer Rollprofile für Lieblingsflughäfen anpassen können

Optionale Frequenz-AutoTuning-Funktion für schnellen Frequenzwechsel mit ATC

SayIntentions ist für monatlich $29,95 oder $295.00 jährlich erhältlich und darf für 24 Stunden gratis ausprobiert werden.