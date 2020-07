RealTurb ist nun kompatibel zu P3Dv5!

Wir hatten ja bereits über RealTurb berichtet. Nun wurde das “Turbulence / Wind effect” Tool kompatibel zu P3Dv5 gemacht. Das Update ist für Bestandskunden kostenlos. Für Neukunden kostet eine region ca. 24 EUR. Interessant dürfte das 5er Paket sein, bei dem sich der Preis pro Region auf etwas mehr als 9 EUR reduziert.

Achtung: “RealTurb Greek Airports” und “RealTurb Summer Destinations” müssen vor der Installation von “RealTurb Europe” deinstalliert werden, da sie sich sonst überschneiden. 😉

Wer RealTurb ausprobieren will, kann das mit der “Free Region” für “Africa und Antarctica” tun.

Features include:

Realistic turbulence effects

Realistic speed fluctuation effects

Realistic wind shifting effects (Requires Activesky for Prepar3D v4.4 / v4.5 +)

Realistic wind shear effects (Requires Activesky for Prepar3D v4.4 / v4.5 +)

Altitude/effects intensity envelope dynamically and realistically calculated based on surrounding terrain.

Complete coverage of the continent of Europe (see coverage map at the screenshots section) with every single hill/mountain analyzed.

Easy installation

No user input/setup required for the effects to work. All is analyzed automatically!

No performance impact.

Compatible just with default Prepar3D v4.4 / v4.5 +, however to get the best out of it,

Activesky for Prepar3D v4.4 / v4.5 + is recommended.

Compatible with any aircraft, being default or add-on.