X-Plane 11.50: Beta Nr. 15 ist da

“Sind wir schon am Ziel?”, fragt Ben Supnik in der Headline seines neuesten Posts auf dem X-Plane-Development-Blog angesichts des 15. Beta-Releases für X-Plane 11.50. Und die Neuigkeiten sind dahingehend durchaus positiv:

We are reaching the end of X-Plane 11.50 – at this point the number of remaining bugs to be fixed in this beta is small enough that they aren’t that hard to keep track of. To get to a release candidate though, we’ll need to stop introducing major changes.

In anderen Worten: Der Release von X-Plane 11.50 in einer stabilen Version steht kurz bevor.

Im neuen Beta-Release haben sich die Entwickler um zwei Dinge gekümmert:

Cloud performance should be back to baseline norms for 11.50 – when I fixed a multi-monitor bug in beta 14, I accidentally turned off a major cloud performance optimization,

Fatal errors while resizing the window should be fixed. These squawks were coming from code that now checks much more heavily for error conditions, and revealed a problem when the OS delivers window resizes to us too slowly.

Dennoch werde man noch eine 16. Version der Beta veröffentlichen. “For beta 16 we are fixing what used to work and is now broken (e.g. yes, SkyMaxx will work again), but if anyone is sitting on an add-on problem they haven’t mentioned, we’re out of time to deal with it”, schreibt der Entwickler.

Den gesamten Post im originalen Wortlaut findet ihr hier.