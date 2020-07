FlyTampa: Vegas (KLAS) bald auch im X-Plane?

Wie schafft man es, eine Szenerie anzukündigen und gleichzeitig deren Features auf Billboards zu platzieren? Na, mit einem Preview von Las Vegas (KLAS). FlyTampa hat diese Szenerie bereits in den P3D gebracht und arbeitet jetzt wohl auch an der X-Plane-Umsetzung. Ein einzelner Screenshot auf Facebook kündigt das Projekt jetzt an. Zu sehen ist die Skyline von Las Vegas mit dem Mandalay Bay Hotel und den typischen Billboards – große, beleuchtete Werbetafeln auf denen die Designer schon erste Features der Szenerie versteckt haben? Animated PBR Runways? Fabulöse 16K-Texturen? Ob das jetzt Vegas-mäßige Übertreibung ist oder tatsächlich die Features der kommenden Szenerie werden werden – das werden die kommenden Wochen zeigen.