PMDG updatet 737er-Reihe

In einem Forum-Post hat sich PMDG-Chef Robert Randazzo mal wieder mit kleinen News gemeldet. Die wichtigste: Die bisher erschienene Produktlinie der Boeing 737 (-600, -700, -800) erhält ein weiteres Update.

Dieses betreffe eher grundlegendere Dinge, weshalb keine lange Liste an Features betroffen sei. Vor allem sei es nötig gewesen, die Bugradsteuerung und einige Aspekte des Groundhandlings wieder “zurück” zu programmieren, also an die Mechanik von Asobo anzupassen, nachdem PMDG zwischenzeitlich ein eigenes Vorgehen dafür nutzte. Grund dafür sei, dass Asobo über den Sommer neue Möglichkeiten in den Sim gebracht habe, weshalb es nun sinnvoll sei, die Anbindung für die Addon-Reihe zu überarbeiten. Ansonsten wurde unter anderem viel an kleineren Texturfehlern gearbeitet und die Möglichkeit zu mehrkanaligem Funk eingebaut.

Die Ankündigung nutzt Randazzo auch dafür, den aktuellen Stand der 737-900 mitzuteilen. Die Tests damit seien abgeschlossen und es würden nur noch kleine Details angepasst, um ein baldiges Release zu ermöglichen. Das hauseigene EFB hingegen bleibt eine Never-Ending-Story. Die Programmierung bereite weiter Schwierigkeiten und bei mindestens einem größeren Bug warte PMDG auf eine Rückmeldung seitens Asobo, ob man weiterhelfen könne, wo der Fehler liegen könnte.

Ebenfalls interessant: Ein weiteres Update für die DC-6 stehe in den Startlöchern und im Hintergrund arbeite man intensiv an der Boeing 777. Noch liege der Fokus aber auf der 737er-Reihe und besagter DC-6.