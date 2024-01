PMDG gibt Update zu 777-Entwicklung

In wieder einer seiner Sonntagspredigten, pardon… –Posts… hat Robert Randazzo mit wieder mal den üblichen Worten, wieder mal ein Rapport über den Fortgang der B777 Entwicklung und einiger anderen Kleinigkeiten im Hause PMDG abgegeben.

777:

Die PMDG 777 befindet sich weiterhin im Beta-Test und macht gute Fortschritte. Es gibt jedoch noch einige Funktionen, die in das Flugzeug integriert werden müssen, und viele neue Elemente, die getestet, optimiert und verbessert werden, um die bisher funktionsreichste 777-Simulation für den Desktop zu bieten. In naher Zukunft werden weitere Details zu den Features bekannt gegeben, und es wird eine Reihe von Wochen für Feature-Vorschauen und ähnliches geben, um einen Einblick in die umfangreichen Möglichkeiten der 777 zu geben.

Derzeit befindet sich das Testteam in der fünften Beta-Phase und führt intensive Tests durch, um alle Systeme und Funktionen ausgiebig zu prüfen. Obwohl das Testprogramm gut vorangeht, gibt es noch einige Funktionen, die nicht ordnungsgemäß funktionieren oder hinzugefügt werden müssen, sodass noch einige Aufgaben erledigt werden müssen.

Seit Beginn des Beta-Tests wurden 359 Fehlerberichte erstellt, von denen 263 bis zum 6. Januar behoben wurden. Die Entwicklungsarbeit war während der Weihnachts- und Neujahrszeit etwas langsamer, aber in der zweiten Hälfte dieser Woche hat das Entwicklungsteam das Tempo wieder erhöht.

Die nächsten zwei Wochen werden zeigen, wie viele offene Punkte abgeschlossen werden können und wie viele Fehlerberichte noch behoben werden müssen.

Es wurde erwartet, dass in der letzten Woche oder dieser Woche Vorschauen des Cockpits veröffentlicht werden, aber Vin hat darum gebeten, noch etwas länger zu warten, da er noch an einigen wichtigen Komponenten arbeitet. Sobald er grünes Licht gibt, wird es weitere Details zum Cockpit geben.

Der Heillige Gral Marketplace

In dieser Woche hat das Marketplace-Team neue Builds für die PMDG 737-Serie von Flugzeugen im Marketplace-PC veröffentlicht. Diese Updates bringen PC-Benutzer auf den neuesten Stand und sind auch für die Kunden von PMDG direkt verfügbar.

Darüber hinaus wurde diese Woche ein Testbuild für die PMDG 737 im Marketplace-Xbox-Testumgebung eingeführt. Dieser Build wurde speziell entwickelt, um die Kommunikationsschichten auf der Xbox zu testen und zu beweisen, dass sie genauso funktionieren wie auf dem PC. Die Kommunikationsschichten sind für den Betrieb des Universal Flight Tablet entscheidend, und wenn diese Kanäle blockiert sind, ist das Tablet in der Xbox-Umgebung praktisch nutzlos. Nachdem der Testbuild live geschaltet wurde, konnte das Team innerhalb von zehn Minuten alle erforderlichen Daten sammeln, um zu zeigen, dass sich MSFS auf der Xbox anders verhält als auf dem PC.

Diese Daten wurden an Asobo weitergeleitet, in der Hoffnung, dass sie der Xbox-Version die Aufmerksamkeit schenken und die Kommunikationskanäle freigeben, um das Tablet in dieser Umgebung funktionsfähig zu machen. Die Ergebnisse dieses Tests werden mitgeteilt, sobald es Fortschritte gibt.

Darüber hinaus werden auch Livery-Updates für Marketplace-Benutzer verfügbar sein. Diese Updates wurden aufgrund eines Fehlers im Vertriebssystem des Marketplace verzögert. Das Problem wurde vom Marketplace-Team als ihr Fehler identifiziert und sie haben sofortige Ressourcen zur Behebung des Problems bereitgestellt. Es ist jedoch unklar, ob die Livery-Updates bereits weltweit verfügbar sind oder ob es bis nächste Woche dauern wird, bis sie vollständig veröffentlicht werden.